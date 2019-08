Un tribunal bloqueja la vaga dels empleats de Ryanair a Irlanda

El Tribunal Superior de Dublín va ordenar aquest dimecres bloquejar la proposta de vaga de 24 hores, per als dies 22 i 23 d'agost, a la qual estaven cridats els pilots de Ryanair a Irlanda, i que comptava amb el suport del 25% del col·lectiu contractat directament per l'aerolínia, gairebé 180 efectius.

L'ordre respon a la mesura sol·licitada per Ryanair, la companyia aèria de baix cost d'Europa, per evitar les aturades, que coincidien a més amb les convocades pel sindicat Balpa, que defensa els interessos dels pilots britànics de l'aerolínia, sobre els quals la companyia ha sol·licitat també el bloqueig.

L'Associació de Pilots d'Aerolínies Irlandeses (Ialpa) i el sindicat Forsa, representants del col·lectiu de pilots contractat i subcontractat per Ryanair a Irlanda, van convocar aquestes aturades després de no arribar a cap acord amb l'aerolínia en el procés de mediació per abordar les demandes salarials de seus treballadors. En paral·lel, el Tribunal Superior de Londres va rebutjar ahir una petició urgent de l'aerolínia Ryanair per bloquejar la vaga que planegen dur a terme alguns dels seus pilots, amb base al Regne Unit, avui i divendres.

La companyia va argumentar davant el jutge que la vaga pot ser «enormement disruptiva» i que la reputació de la companyia irlandesa patirà un dany «significatiu».

Per la seva banda, el Cercle d'Empresaris i Professionals del Sud de Tenerife (CEST) va reclamar als governs d'Espanya i de Canàries que actuïn de manera conjunta davant l'anunciat tancament de les bases de l'aerolínia irlandesa.