El BCE prepara un paquet complet d'estímuls per reactivar l'economia

Els membres del Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) van posar sobre la taula durant la seva última reunió, celebrada el passat 25 de juliol, la necessitat de fer front a la desacceleració econòmica de la zona euro amb un paquet exhaustiu de mesures, en comptes de portar a terme una seqüència d'accions aïllades, segons reflecteixen les actes de la trobada, on també es va arribar a debatre l'oportunitat de canviar l'objectiu d'inflació de la institució. Els banquers centrals van coincidir que les perspectives econòmiques per a l'eurozona havien empitjorat, llastades per la debilitat del comerç internacional i la persistència d'incerteses relacionades amb factors geopolítics, per la qual cosa van decidir donar inici als treballs preparatoris per a un nou programa de compra d'actius així com per crear un mecanisme que permeti mitigar l'impacte dels tipus negatius en la banca.

No obstant això, les actes assenyalen que «es van expressar alguns matisos sobre el disseny i els elements individuals d'un possible paquet de polítiques», ja que es va argumentar que la prima dels bons a llarg termini de l'eurozona ja s'havia comprimit durant força temps i que el risc d'un enduriment injustificat de les condicions financeres era més gran a curt que a llarg termini.

No obstant això, va prevaler l'opinió que les diverses opcions s'haurien de veure «com un paquet», és a dir, una combinació d'instruments complementaris i amb sinergies significatives, ja que l'experiència havia demostrat que una bateria de mesures, com la combinació de retalls de taxes i compres d'actius, era més eficaç.