Comencen a Martorell unes obres decisives per al Corredor Mediterrani

Operaris d'Adif treballen a bon ritme des de fa unes setmanes en les obres d'implementació de l'ample de via internacional entre les poblacions de Castellbisbal i Martorell, una infraestructura imprescindible per desplegar el Corredor Mediterrani.

Les obres, però, per la seva complexitat, obligaran l'estiu vinent a tallar entre tres i quatre mesos l'R4 de Rodalies entre Martorell i el Penedès, quan la línia registra menys usuaris, per poder fer les millores previstes al túnel que travessa el nucli urbà de Martorell.

Durant una visita d'obres a la zona, Alejandro Faundez, subdirector de Construcció d'Adif, va explicar que l'alternativa al tancament implicava un any i mig de circulació degradada a via única, el que hagués ocasionat afectacions diàries. Quan encara falta un any, Adif i els operadors estudien un pla de transport alternatiu per minimitzar les afectacions.

Més enllà del gran trànsit de trens que hi passen, uns 1.500 setmanals entre els de l'R4 de Rodalies i els de mercaderies, una de les densitats més importants de l'Estat, Faundez va explicar que la complexitat de les obres, que es faran en tres trams amb un cost de 109 milions d'euros comptant la licitació i els materials, rau en el fet que s'han de reformar quatre túnels, entre ells el que passa pel nucli urbà de Martorell. Aquest, de poc més de 1.000 metres, és el que més reptes tècnics planteja perquè té habitatges als seus costats.

Les obres que s'hi faran permetran rebaixar el túnel entre 80 centímetres i un metre cinquanta per permetre el pas de combois carregats de camions, incrementar la velocitat dels actuals 30 quilòmetres per hora als 120, així com millorar la seguretat i la il·luminació.



Actuacions paral·leles

A banda del túnel de Martorell, també es milloraran el de Castellbisbal, el d'entrada a la zona logística de Seat i un antic túnel ferroviari també a Castellbisbal, que passa sota la urbanització de Costablanca. En aquest últim ja s'hi està treballant, netejant tota la brutícia acumulada en els 40 anys que porta fora de servei. La seva posada al dia és molt important perquè, a banda d'unir l'estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat, permetrà tenir un carril addicional durant les obres i un tercer un cop finalitzin, el que farà molt més fluida la línia i donarà marge en cas d'incidències a la via principal.

Una altra actuació en paral·lel en aquest túnel serà la col·locació de 740 metres quadrats de pantalles per tal de reduir l'impacte acústic generat per la circulació de trens en les cases construïdes a tocar del que era l'antiga via i la construcció d'una passarel·la.

La previsió d'Adif és que les obres en aquest túnel finalitzin abans d'un any per, a continuació, començar a treballar en els altres dos.



«La porta d'Europa»

Aquests dies també es treballa en la renovació de la via del ramal d'accés a la factoria de Seat a Martorell amb la substitució de les travesses per adaptar-les a l'ample de via internacional i l'adequació de la seguretat al túnel pel qual s'accedeix.

Alejandro Faundez va destacar que la connexió del tram amb l'estació de Castellbisbal, que ja està unida amb França per ample internacional -per això se l'anomena «La porta d'Europa»-, permetrà que empreses com Seat, Celsa, els ports de Barcelona o Tarragona i el seu Complex Petroquímic, «guanyin en competitivitat» en poder enviar les seves mercaderies directament sense haver de passar per Portbou a fer el canvi de l'ample ibèric a l'internacional. «Més que freqüències, es guanyarà un estalvi en temps», va assenyalar.