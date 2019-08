Moviment de l'FMI per situar Georgieva a la gerència

El Fons Monetari Internacional (FMI) votarà la proposta realitzada pel seu directori executiu de suprimir el límit d'edat per accedir al lloc de director gerent de l'organització, una mesura necessària perquè Kristalina Georgieva, actual consellera delegada del Banc Mundial i candidata europea per optar a succeir Christine Lagarde, pugui ocupar el càrrec.

«El Directori Executiu ha recomanat avui que la Junta de Governadors de l'FMI voti per eliminar el límit d'edat que s'aplica actualment al càrrec de director gerent de l'FMI», va anunciar l'organisme internacional en un comunicat emès després de la reunió celebrada aquest dimecres.

Des de 1951, els Estatuts de l'FMI han prohibit el nomenament d'un candidat de 65 anys o més com a director gerent i tampoc han permès que la persona en el càrrec exerceixi les seves funcions una vegada complerts els 70 anys. En cas de mantenir aquesta norma, l'economista búlgara no podria ser triada per al lloc, ja que va complir els 65 anys el passat 13 d'agost.

El directori executiu argumenta que eliminar el límit d'edat adequaria les condicions del nomenament del director gerent a les dels membres del directori executiu de l'FMI, que està presidit pel propi director gerent, i a les del president del Grup Banc Mundial, que no estan subjectes a un límit d'edat.

«Se sol·licita a la Junta de Governadors de l'FMI, que representa els 189 països membres segons el seu nombre relatiu de vots, que voti sobre la proposta», va apuntar l'FMI, que afegeix que està previst que la votació es realitzi entre el 21 d'agost i el 4 de setembre.

Per adoptar la proposta es requereix una majoria simple dels vots emesos, amb un requisit mínim de participació d'una majoria de governadors que reuneixin dues terceres parts de la totalitat dels vots.