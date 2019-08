El 40% dels ciutadans prefereixen una feina més flexible a una a temps complet

El 40% dels espanyols prefereix una feina basada en un model laboral alternatiu i que ofereixi major flexibilitat a un lloc treball tradicional a temps complet, segons es desprèn de l'estudi Global Candidates Preferences realitzat per ManpowerGroup. No obstant això, un 51% dels enquestats encara opta per una ocupació a temps complet. L'informe assenyala que, encara que els candidats segueixen valorant la remuneració i el tipus d'ocupació, la flexibilitat horària, la disposició a assumir riscos i el grau d'autonomia són aspectes que estan guanyant molta rellevància amb el pas del temps.

A escala global, un 20% confessa preferir una modalitat d'ocupació alternativa a la tradicional, encara que només un 12% afirma treballar actualment d'aquesta manera. ManpowerGroup ha assenyalat que aquestes preferències varien significativament en funció del mercat analitzat, a causa de factors com la demografia de la població activa, el desenvolupament industrial, el dinamisme econòmic i el marc normatiu que existeix a cada país.

Així, l'informe apunta que mentre que a Espanya preval encara l'ocupació a temps complet, al Japó, per exemple, es troba una preferència rellevant per l'ocupació temporal. Entre els candidats que prefereixen treballar per projectes, l'autonomia és un dels factors motivadors. Per contra, els que prefereixen una ocupació a temps parcial valoren l'estabilitat econòmica que proporciona i la possibilitat que ofereix de compatibilitzar el treball amb els estudis.

ManpowerGroup proposa que les empreses s'adaptin a un nou ecosistema que integra diferents perfils per ser competitives en el futur de l'ocupació. Per això, insta al fet que dissenyin estratègies d'equip que estiguin d'acord amb les preferències dels candidats a cada mercat en concret, al fet que ofereixin major flexibilitat per a les ocupacions a temps complet i al fet que prioritzin el desenvolupament professional i la millora de les competències.