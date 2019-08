El 55% de les empreses pateix impagaments

El 55% de les empreses espanyoles reconeix haver patit impagaments durant el 2018, per sobre del 52% registrat l'any anterior, segons un estudi d'Informa D&B, filial de Cesce, que assenyala que l'import dels impagats és inferior al 5% de la facturació en el 91% dels casos. La sisena edició del llibre Anàlisi del comportament de pagaments empresarials assenyala que el 2018 només un 14% dels empresaris va aplicar interessos de demora, dos punts percentuals per sobre de l'any precedent, mentre que prop del 46% dels empresaris enquestats opina que l'aplicació d'un règim sancionador ajudaria a millorar el compliment dels terminis de pagament.

«El comportament en els pagaments de les empreses espanyoles va començar a empitjorar a l'últim trimestre de 2017 i ha seguit aquesta tendència el 2018, tancant l'any amb un retard mitjà en els pagaments superior, de 13,30 dies, que està en línia amb la mitjana europea», assenyala la directora del Departament d'Estudis d'Informa D&B, Nathalie Gianese.

En aquesta línia, l'informe afegeix que el termini mitjà pactat per abonar les factures i el període mitjà de pagament efectiu també es van incrementar el 2018 a Espanya, quedant en 74,85 dies i 88,16 dies, respectivament. En conjunt, els retards de les empreses van suposar un cost directe per al teixit empresarial de 1.791 milions d'euros en només els tres últims mesos de l'any.

Així mateix, l'estudi també assenyala que més de la meitat de les empreses que van tenir algun impagament el 2018 ja havien registrat algun pagament a més de 30 dies el 2017, dels quals el 67% superava els 90 dies de retard.



Causes més freqüents

Pel que fa a la causes més freqüents, el 38% dels enquestats assenyala que és de tipus financer, mentre que el 29% considera que els problemes són d'origen administratiu. A més, un 23% dels empresaris opina que es tracta de demores intencionades.

Per altra banda, la situació econòmica general i trobar nous clients, amb un 29%, ja han superat l'aparició de nous competidors com a principals problemes que es veuen obligades a afrontar les empreses, una raó esmentada per un 24% d'enquestats. La morositat preocupa el 7% dels enquestats.

Aquest estudi també reflecteix que es manté una dicotomia entre nord i sud en el comportament dels pagaments de les empreses espanyoles. Tot i que el retard mitjà s'incrementa a la major part de les autonomies, només a Ceuta supera els 20 dies en acabar l'any, 29,58 exactament, mentre que la comunitat autònoma que millor es comporta és Navarra amb 9,25 dies de mitjana de demora.

Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Navarra, Astúries, La Rioja, País Basc i Galícia presenten una major proporció de pagaments puntuals, ja que totes elles superen el 50%, i Madrid, Ceuta, Melilla i Canàries, les més reduïdes, el 39%, el 38% , 35% i 34%, respectivament.

Per sectors, l'Administració manté el pitjor comportament, amb una mitjana de 22,49 dies de retard. Supera els 18,96 de l'Hostaleria. En el cas oposat, es troben la Indústria, amb 10,95 dies, i Comerç, 12,41. L'increment més important des de fa un any és per al sector de la Sanitat, que suma 3,46 dies.



Les grans paguen més tard

Pel que fa a la grandària de les empreses, les micro i petites empreses van pagar l'any passat amb més puntualitat que les mitjanes i grans, el 53% i el 46%, en el cas de les primeres, davant del 27% i 13% de les segones.

En comparació amb l'any anterior, el període mitjà de retard s'ha incrementat per a les empreses de qualsevol mida. El més curt és per a les petites, concretament de 11,15 dies, les mitjanes es demoren 12,95 dies de mitjana, les micro 14,72 dies i les grans són les que més retards presenten, de 15,33 dies.