Asaja demanarà mesures per pal·liar la crisi de la fruita dolça pels baixos preus

Asaja demanarà mesures per pal·liar la crisi del sector de la fruita dolça i intentar evitar que cada vegada més explotacions «acabin abandonant la producció». Segons han explicat des del sindicat agrari, la baixada dels preus en calibres petits de la fruita dolça «empitjora» la situació de crisi en la qual el sector «està immers des de fa cinc anys».

En aquest sentit, el president d'Asaja, Pere Roqué, explica que aquesta baixada de preus en calibres petits «no els ha sorprès», ja que des d'Asaja ho han denunciat al llarg de tot l'estiu.

Així mateix, Roqué considera «indignant» que per aquests mateixos calibres, en els lineals dels supermercats, els preus siguin «totalment diferents» dels que cobra el pagès. «La producció de calibre més gran no té millor sort, ja que tampoc es cobra a un preu just per al productor», lamenten des del sindicat. El sector de la fruita dolça es considera estratègic per al país, motiu pel qual ja al 2017 el Departament d'Agricultura, junt amb el sector i les organitzacions professionals agràries, va engegar la iniciativa del Pla d'Acció de la Fruita Dolça, amb el qual es vol reforçar el sector de la fruita a Catalunya. El Pla compta amb un pressupost de 19,3 milions d'euros i s'estén del 2017 fins al 2020. Tanmateix, sembla que les mesures que inclou no són suficients per al sector.