A l'hora d'obtenir rendibilitat pels seus diners, molts inversors valoren especialment la seguretat. El conegut binomi entre risc i rendibilitat sempre sol anar en la mateixa direcció: si es vol obtenir una mica més de rendiment, cal arriscar més, i si no es vol arriscar molt, s'aconsegueix un guany menor.

Els dipòsits bancaris han estat, des de fa molt de temps, una de les eleccions preferides pels espanyols. Encara avui dia, tot i la reduïda rendibilitat que ofereixen, els dipòsits de les llars espanyoles superen els 700.000 milions d'euros. Si es desitja una mica més de rendibilitat, cal buscar altres alternatives i, entre elles hi ha els certificats, una eina d'inversió poc coneguda, de la qual us explicaré les principals característiques.

Els certificats són productes que cotitzen en borsa, i que bàsicament repliquen l'evolució d'una matèria primera (actualment, or i petroli), i que no tenen data de venciment. Per exemple, si algú vol invertir en or, la primera opció que li ve al cap és la de comprar or físic, però té l'inconvenient que ens el poden robar. En canvi, es pot invertir a través de certificats, que repliquen l'evolució de la cotització del metall, sense data de venciment i amb liquiditat, ja que es pot operar en qualsevol moment al mercat.

A més d'evitar el risc del robatori de la mercaderia física o la complicació del seu emmagatzematge, tenen altres avantatges:

- Cotitzen en un mercat regulat, com és la borsa (a Espanya, a la Borsa de Madrid, sota la supervisió de la CNMV).

- Repliquen la cotització del subjacent, or o petroli, descomptant les comissions.

- L'operativa és senzilla, es contracta com altres productes a la borsa.

- No hi ha risc de canvi euro/dòlar.

- No hi ha termini de venciment, la qual cosa permet dur a terme estratègies d'inversió a llarg termini.

Pel que fa als incovenients, tenen un cost anual, per comissió de gestió, que pot fregar l'1,75% en el cas del certificat sobre l'or, i el 0,5% fix més un variable en el certificat sobre el petroli. A més, no permeten apostar per caigudes del preu de la matèria primera i hi ha risc de contrapartida associat al risc de l'entitat emissora.

L'operativa amb certificats està dirigida a inversors amb coneixements financers i experiència.