Lleida obre la mitja veda de caça una setmana més tard de l'habitual

La demarcació de Lleida ha obert aquest dijous la mitja veda, el període hàbil per a la caça de diferents espècies d'ocells com ara guatlles, tórtores, tudons o coloms, entre altres, a més de guineus. Enguany, s'inicia una setmana més tard respecte a altres anys amb l'objectiu de reduir els perjudicis als ocells durant el període de cria. Els caçadors es mostren crítics amb els ecologistes però sobretot amb l'Administració per aquest retard, ja que consideren que tindran menys animals per caçar. Així mateix, destaquen que en els darrers anys s'ha vist reduïda la presència d'espècies com és el cas de la guatlla.

A la resta de territoris del país, la mitja veda començarà el diumenge 25 d'agost. Els caçadors es queixen pel retard d'una setmana en l'inici del període de la mitja veda, el qual tradicionalment començava el 15 d'agost a la demarcació de Lleida. La mesura respon a sentències del Tribunal Suprem que han donat la raó en aquest sentit a entitats ecologistes a les comunitats de Madrid i Castella-la Manxa, mentre el Departament d'Agricultura ha optat per retardar també l'inici de la mitja veda a Catalunya. Els caçadors consideren que espècies com ara la guatlla crien fins i tot al setembre i, per tant, no comparteixen la decisió d'iniciar la mitja veda una setmana més tard.

A les comarques lleidatanes, és on els caçadors disposaran de més dies durant la mitja veda, un total de tretze -els mateixos que el 2018-, on seran hàbils per a la caça tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 15 de setembre. A Girona, començarà el 25 d'agost i s'estendrà fins a l'11 de setembre i es podrà caçar dijous, dissabtes, diumenges, i en aquest cas, festius no locals.