Es manté el nombre d'incendis vinculats a l'activitat agrària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha dut a terme per vuitè any consecutiu la campanya de prevenció d'incendis durant les tasques agrícoles de recol·lecció del cereal. En el marc d'aquesta campanya, el nombre d'incendis vinculats a l'activitat de la sega s'ha mantingut estable, tot i la manca de pluges dels últims mesos i les condicions meteorològiques complicades que s'estan registrant aquest estiu.

En aquest sentit, cal tenir en compte que gairebé a tot Catalunya s'ha viscut una situació anòmala pel que fa a la precipitació en els últims sis mesos, amb una pluviometria d'entre un 50% i un 60% respecte a l'habitual per a l'època. I en algunes zones de Terres de l'Ebre, aquesta xifra arriba al 20%. Durant el que portem de campanya forestal, s'han viscut 6 situacions d'activació del nivell 3 del Pla Alfa. En total, fins al 19 d'agost, s'ha activat un total de 15 dies. Això implica que gairebé una quarta part dels dies de campanya forestal hem estat en el màxim nivell de Pla Alfa en algunes zones del país pels episodis de forta calor, amb baixes humitats i vent.

Entre el 15 de juny i el 8 d'agost hi ha hagut un total de sis incendis en les set comarques cerealístiques on es duu a terme la campanya. Aquesta xifra es manté en un nivell similar des de 2015 i dista dels 34 incendis del 2012, any que es va posar en marxa la campanya. Aquests focs s'han produït a les comarques de la Noguera, l'Urgell i la Segarra. Pel que fa a la superfície afectada per incendis relacionats amb els treballs de la sega en el marc de la campanya, aquest estiu han cremat 123,75 hectàrees. Suposen un 2,22% del total d'hectàrees cremades a Catalunya (que són 5.347,17 amb dades fins al 4 d'agost).

En aquest sentit, cal destacar la col·laboració dels pagesos amb la campanya per tal d'evitar incendis relacionats amb les tasques de recol·lecció del cereal, així com la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestals (ADF) i la coordinació del Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF).