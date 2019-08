Què és el «life hacking»?

Un life hacker és aquella persona que, amb petits trucs, arriba a ser més productiva i eficient en tots els aspectes de la seva vida i aconsegueix ser amo del seu temps, amb l'objectiu de viure millor. El life hacking utilitza petits trucs per millorar el temps disponible per aconseguir objectius. Les tècniques més habituals poden ser:

- Reduir les reunions innecessàries o no desplaçar-se físicament a elles i utilitzar més el telèfon o les videoconferències.

- Utilitzar el transport públic per avançar feina (respondre correus, redactar un post, etc.) aprofitant que no es condueix.

- Escoltar un podcast amb informació mentre fas esport o estàs menjant.

- Aprofitar els teus àpats, afterworks o viatges per crear relacions de negoci mentre et diverteixes.

- Reduir el temps que passes responent correus electrònics, amb una millor organització i eliminant interrupcions innecessàries.

I el truc més famós i comú entre grans referents és vestir cada dia igual. A vegades, és difícil saber què portar a la feina, com assistir a una reunió sense anar excessivament casual, com vestir a l'oficina sense que pensin que vas massa arreglat per al dia a dia. Tots aquests problemes s'acabarien si portessis les mateixes peces tots els dies de l'any.

Steve Jobs va acostumar tothom al seu jersei de coll alt negre, texans i sabates d'esport. Aquesta moda li va venir d'inspiració japonesa. Havia viatjat a la seu de Sony i en una reunió amb el president, Akio Morita, va preguntar per què a totes les fàbriques portaven uniforme. Va ser llavors quan Morita li va explicar que, després de la guerra, al país ningú tenia roba i que empreses com Sony havien de donar als treballadors quelcom amb què vestir en el seu dia a dia. Jobs va encarregar al dissenyador dels uniformes de Sony el disseny d'un jersei, el negre que sempre utilitzava.

Mark Zuckerberg va explicar els motius pels quals només fa servir samarretes grises. Una decisió menys als matins. «La raó per la qual només porto una samarreta gris, i vull aclarir que en tinc diverses, és que hi ha moltes investigacions que mostren que prendre decisions petites, fins i tot les relacionades amb què posar-te als matins o què esmorzar, poden cansar-te».

Obama sempre utlitzava els mateixos conjunts: grisos o negres, màxim blau fosc. En una entrevista a Vanity Fair, el president va explicar els motius d'aquesta decisió. «Necessites eliminar de la teva vida els problemes del dia a dia que absorbeixen parts significatives de la jornada de molta gent. Veureu que només porto conjunts grisos o blaus. Estic intentant retallar les decisions».

Altres exemples serien Kim Dotcom (fundador de Megaupload i Mega), Johnny Cash (músic), Tom Wolfe (escriptor i periodista), Michael Kors (dissenyador), Deam Kamen (creador de Segway), Carrie Donovan (editora de moda), Karl Lagerfeld (director creatiu de Chanel) i Albert Einstein (físic).

I és que les persones que prenen moltes decisions i estan sotmeses a molta pressió cada dia, com els CEO de grans empreses i multinacionals, no volen gastar energia en coses tan trivials com el vestuari. El cansament per la presa de decisions és una condició psicològica, en la qual la productivitat de les persones disminueix per l'esgotament d'haver de prendre les mateixes decisions irrellevants freqüentment. Per a la gent que pren decisions importants (i, d'alguna manera, tots ho fem), eliminar les decisions més banals, ens deixa amb més espai mental. Per tant, augmenta la nostra productivitat. I, demà, com aniràs vestit?