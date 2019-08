Ramaders es manifesten per rebutjar la reintroducció de l'os i del llop al Pirineu

Desenes de ramaders d'Aragó, Catalunya, Navarra i França s'han manifestat avui a Aínsa (Osca) al costat d'habitants de zones rurals per rebutjar la reintroducció de l'os i del llop al Pirineu a causa de la seva «incompatibilitat» amb l'activitat tradicional de la ramaderia extensiva. Els manifestants, pertanyents a mig centenar d'organitzacions agràries i rurals, han recorregut els carrers de la població amb una pancarta amb el lema, en francès i espanyol, «Per la defensa dels nostres pobles i la ramaderia extensiva». Al final de la marxa, els portaveus de les diferents associacions convocants han llegit un manifest per denunciar la falta d'un suport «real» de les administracions a la ramaderia extensiva i l'existència d'«atacs constants» al sector per la presència de l'os i del llop en boscos i zones de pastura.

Segons han explicat, «existeix una total falta de sensibilitat des de les polítiques europees, nacionals i autonòmiques, que, lluny de sumar suports, incorporen una dificultat darrere d'una altra». Apunten que la convivència del llop i l'os amb la ramaderia extensiva no només és «impossible» sinó que el sector necessita compensacions econòmiques a causa de la seva «escassa rendibilitat econòmica» i «l'alta rendibilitat mediambiental».

Els manifestants han destacat que la ramaderia extensiva és «fonamental» per a la pervivència dels pobles, com un model de lluita contra la despoblació, per al manteniment del medi natural i com a base per a la producció d'aliments naturals. El manifest d'aquesta plataforma d'associacions, que ha programat noves concentracions a Navarra, França i Catalunya, reivindica treure l'os i el llop de les zones de ramaderia extensiva i establir un protocol d'actuacions amb les administracions per als afectats pels atacs d'aquestes espècies.

Reclama, a més, que l'administració es faci càrrec dels costos econòmics dels danys de manera «àgil i simplificada» i que informin el sector de la localització exacta i temps real d'aquestes espècies salvatges. També exigeixen una «resposta clara» dels governs de França, Navarra, Aragó i Catalunya sobre la possibilitat de captura i retirada dels exemplars d'os i llop existents al Pirineu.