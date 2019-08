El repartiment de dividends a Espanya va caure un 4,3 per cent al segon trimestre

La distribució de dividends a tot el món es va incrementar un 1,1% entre abril i juny de 2019, fins a sumar la xifra rècord de 462.755 milions d'euros, segons reflecteix el Janus Henderson Global Dividend Index, mentre que a Espanya la dada va disminuir un 4,3% interanual i es va situar en 6.574 milions d'euros. D'aquesta manera, Espanya és el vuitè país europeu per volum de dividends distribuïts entre abril i juny, per darrere de França (45.936 milions), Alemanya (34.677 milions), Regne Unit (31.526 milions), Suïssa (21.527 milions), Suècia (11.709 milions), Itàlia (9.277 milions) i els Països Baixos (7.836 milions).

La caiguda observada a Espanya es deu, principalment, a l'efecte de la divisa, així com a l'evolució de l'índex, segons va explicar la gestora de fons. En aquest sentit, en taxa subjacent, el repartiment de dividends a Espanya al segon trimestre va créixer un 8%, la millor evolució entre les grans economies europees i gairebé el doble que l'augment subjacent a nivell global, que va ser del 4,6% .

En aquest sentit, els responsables de l'estudi assenyalen que el grup de distribució minorista Inditex va ser el principal pagador i va protagonitzar la major contribució al creixement de les distribucions en augmentar el seu repartiment un 17,3%.

No obstant això, adverteixen que a Espanya, a diferència d'altres països europeus, els dividends es distribueixen de manera bastant uniforme durant tot l'any, el que relega el país en la classificació del segon trimestre, tot i que es tracta del quart país europeu que més dividends reparteix anualment.

A nivell mundial, tot i el rècord en la xifra distribuïda, els repartiments van registrar descensos a Europa, sense comptar el Regne Unit, amb una caiguda del 5,3%, així com a Àsia Pacífic, sense el Japó, amb un retrocés del 2,9%. Per contra, van augmentar un 12,6% en els mercats emergents i un 10,1% al Japó, mentre que van pujar un 4,4% a Amèrica del Nord i un 8,6% al Regne Unit.

En taxa subjacent, el creixement de les distribucions mundials va ser del 4,6% en comparació amb el segon trimestre del 2018, el creixement més lent en dos anys, encara que només lleugerament inferior a la mitjana a llarg termini.

«En aquesta fase del cicle econòmic, estem assistint a una moderació de l'alça dels dividends en una àmplia gamma d'empreses, a més d'un augment en el nombre de retallades», va explicar Ben Lofthouse, responsable de Global Equity Income a Janus Henderson, per a qui l'actual alentiment «no resulta preocupant» després del fort creixement registrat en els anys anteriors. «La taxa de creixement subjacent que preveiem aquest any se situa en la tendència de la mitjana a llarg termini, en lloc de superar-la per un ampli marge», va afegir Lofthouse, destacant que les repercussions de l'alentiment econòmic mundial són majors a determines regions del món, i Europa s'ha vist especialment perjudicada.