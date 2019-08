AliExpress obre la seva primera botiga a Espanya

Unes 3.000 persones s'han amuntegat a les portes del intu Xanadú, un centre comercial de la localitat madrilenya d'Arroyomolinos, per optar a un dels 500 regals que el gegant asiàtic AliExpress donava en l'obertura de la seva primera botiga física permanent en Europa.

Encara que només els 500 clients més matiners de la multitudinària cua tenien dret a un regal, han estat centenars les persones que han desafiat el sol i la calor amb l'únic al·licient de ser dels primers a creuar la primera porta europea del gegant xinès.

El primer a accedir a la botiga, que ha obert de forma puntual a les 12.00 hores, ha estat David, un jove que portava acampat des de divendres passat a les portes del centre comercial i que ha estat rebut, entre crits de joia i aplaudiments dels empleats de la botiga, amb un 'smartphone' d'últim model.

Cansats després de 48 hores d'espera i aclaparats per la gran rebuda i l'expectació mediàtica, els següents agraciats també han anat recollint els seus respectius regals, entre els quals destacaven telèfons intel·ligents, patinets elèctrics, robots aspiradors, drones o càmeres d'acció.

Un cop dins, els clients han tingut l'oportunitat d'espavilar amb un cafè -cortesia de la casa, que compta a l'interior de la botiga amb AliExpresso, un lloc de cafè gratuït per als usuaris- abans de llançar-se a la seva primera experiència física amb el gegant del comerç electrònic.

Encara que més d'un s'imaginava la nova botiga com un basar xinès abarrotat de quincalla i andròmines electròniques de tota mena, el nou AliExpress Plaça s'assembla més a una moderna galeria, a l'estil 'Apple store', que a un magatzem asiàtic de 'tot a un euro'.

De fet, els estands principals de la botiga, distribuïts en àmplies taules disposades al llarg d'un corredor diàfan, estan ocupats per aparadors minimalistes de telèfons i tauletes de marques com Huawei, Xiaomi, Samsung o la pròpia Apple, que compta amb una "store" a escassos metres del seu nou competidor.

A més, pel centre de la botiga es succeeixen patinets elèctrics, drones, robots aspiradores, cafeteres i més aparells electrònics, que s'integren al costat d'altres zones temàtiques, com una àrea de videojocs que inclou un sofà davant d'una pantalla plana on els ' gamers' podran provar les últimes novetats del sector.



'New retail'



L'objectiu d'AliExpress és introduir a Europa la seva idea del 'new retail', el comerç que fusiona l'experiència tradicional de compra 'offline' amb els avantatges del món digital, amb innovacions com la sinergia dels codis QR, que redirigeixen als clients a les especificacions de la pàgina web.

En total, la nova botiga de 760 metres quadrats compta amb unes mil referències de productes de més de 60 marques, tant espanyoles (Cecotec) com internacionals, especialment asiàtiques, ja que aquesta nova extensió física busca ser un aparador per a marques que aquí són menys conegudes, com Ugreen o Oppo Reno.