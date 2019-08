El Corte Inglés aprova la fusió amb Bricor i renova Pizarro com a conseller

La junta d'accionistes d'El Corte Inglés celebrada ahir va aprovar per unanimitat totes les propostes del consell d'administració, com la fusió per absorció de Bricor per El Corte Inglés, els comptes anuals, l'informe no financer i la renovació de Manuel Pizarro com a conseller. Segons un comunicat de la cadena de distribució, a la junta es van tractar altres assumptes sobre el negoci de la companyia, com la potenciació de les marques pròpies; el desenvolupament de nous negocis; les aliances en el sector; la transformació digital; els clients i les polítiques d'igualtat i responsabilitat social.

La presidenta d'El Corte Inglés, Marta Álvarez, va assenyalar que hi ha «projecte i futur» i va detallar les tres actuacions que defineixen la innovació de la companyia: adequar els grans magatzems a les demandes del consum potenciant les marques pròpies, la transformació digital i el desenvolupament de nous negocis i serveis, sols o amb líders de cada sector nacionals o internacionals.

Sobre la transformació digital, Marta Álvarez va avançar que a finals d'any presentaran una aplicació informàtica per a telèfons mòbils que canviarà la forma de comunicació amb els clients. Segons la seva opinió, «no hi ha dos clients, un de digital i un altre de físic. Hi ha un sol client al qual hem de servir per a tots els mitjans i pel canal que decideixi».

Álvarez, que va disposar del vot delegat de l'inversor de Qatar xeic Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani (posseïdor del 10% de les accions) en una assemblea on va estar representat el 92,7% del capital, va incidir en la necessitat de tenir cura del producte i els clients perquè «el nostre negoci se sosté sobre dos pilars: el producte i les persones».

Álvarez va insistir que El Corte Inglés ha de «tenir els millors productes, els més innovadors, els més atractius, els més desitjats pels clients..., amb la quantitat adequada, sempre disponibles i al preu correcte», i va anunciar que «el 2020 veuran la llum noves marques pròpies en què hem treballat amb afany i il·lusió en els últims mesos: Alik, que és la nostra proposta contemporània i innovadora, i Another Love, romàntica i femenina».

Sobre la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat, Álvarez va destacar l'aposta per «la plena sostenibilitat a totes les àrees de negoci, des de la moda fins a l'alimentació» i el paper dels 90.000 empleats i dels proveïdors. També va afegir que en els propers anys seguiran augmentant l'oferta de «productes sostenibles», de manera que les bosses d'un sol ús s'aniran eliminant fins assolir l'objectiu de residu zero a tots els centres comercials. «Ja ho hem aconseguit a Galícia i ho ampliarem progressivament a la resta d'Espanya i Portugal», va dir.

Marta Álvarez va incidir en l'aposta d'El Corte Inglés per la igualtat de gènere, de manera que almenys el 50% dels nous llocs de comandament són ocupats per dones, alhora que va destacar el suport de la companyia a la inserció de dones víctimes de la violència de gènere, exemplificat mitjançant la integració a la plantilla de 60 dones «que estaven en aquesta situació».

La fusió entre El Corte Inglés i Bricor, anunciada a finals del passat juliol, busca millorar i complementar l'oferta comercial del grup. Bricor, que va néixer el 2006 i porta diversos exercicis immers en un procés de reordenació d'espais i d'oferta comercial, va tancar el passat exercici amb una caiguda del 15,7% de les seves vendes agregades, fins a arribar als 90,75 milions d'euros.

Marta Álvarez va recordar els comptes de l'exercici 2018 (tancat a finals de febrer passat), en què els ingressos van créixer un 1,1%, fins a 15.783 milions, amb un benefici net de 258,2 milions, un 27,7% més. A la junta es va acordar també repartir un dividend de 75 milions.