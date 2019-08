Creixen les llicències de vehicles de lloguer amb conductor a Barcelona

El nombre de llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), els que donen servei a firmes com Uber i Cabify, va frenar el passat mes el continu creixement que venia registrant a Madrid, atès que al tancament de juliol sumaven uns 8.000 cotxes, el mateix volum que un mes abans. Paral·lelament, la xifra ha crescut a Barcelona. Tot i això, la capital de l'Estat es manté com la ciutat amb més vehicles d'aquest tipus, que a més acumulen un creixement del 22%, d'uns 1.440 cotxes, des de començaments d'any, segons dades oficials del Ministeri de Foment.

Madrid acaparava així més de la meitat del total de 15.678 llicències de VTC que es comptabilitzaven a tot l'estat a la conclusió de juliol, un 2,3% més respecte al juny i un 19,5% en comparació al començament d'any.

D'aquesta manera, actualment hi ha un d'aquests cotxes per cada quatre taxis, davant de la ràtio d'un per trenta fixat a la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres per donar llicències a tots dos tipus de serveis de trànsit de passatgers a turismes. A Madrid, la proporció ja és d'un per cada dos.

No obstant això, el creixement dels vehicles de firmes com Uber i Cabify no respon a concessions de noves llicències per les administracions, sinó a les resolucions judicials fruit del buit legal que el sector va registrar entre 2009 i 2015. A més, té lloc tot i que cinc comunitats autònomes han aprovat normes per regular aquests vehicles als seus territoris. Es tracta de Catalunya, València, Balears, País Basc i Aragó, i a totes elles s'obliga a demanar un d'aquests cotxes amb una determinada antelació.

A Barcelona, tot i la nova normativa i que Uber va deixar d'operar a la ciutat després de la seva aprovació, el nombre de VTC a la ciutat va continuar repuntant al juliol, quan va créixer un 3,2%, tot i que segueix experimentant un descens anual del 6,2%. Actualment, està suspès com a mesura cautelar pels tribunals la norma que eleva de quinze minuts a una hora l'antelació per a contractar el servei d'un VTC a Barcelona.

En el cas de València, compta amb 198 vehicles d'aquest tipus, 21 més que un mes abans i un 14% més que al començament d'any, tot i les noves restriccions. El creixement d'aquest sector també deriva de l'expansió de firmes com Uber i Cabify per noves ciutats. La plataforma nord-americana ha estès els seus serveis de VTC a Cadis i la Corunya, mentre que Cabify ja és a Santander i Benidorm.