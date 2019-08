El PIB de l'OCDE retrocedeix una dècima el segon trimestre

El creixement del PIB de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) s'ha situat aquest el segon trimestre al 0,5%, una dècima per sota del ritme d'expansió registrat en els tres primers mesos de 2019, segons les dades provisionals publicades per l'organisme que aplega 34 països desenvolupats.

Entre les principals economies de l'OCDE, el creixement va caure dos dècimes entre l'abril i el juny al Regne Unit, des del 0,5% del primer trimestre. A Alemanya l'activitat va retrocedir un 0,1%, enfront del creixement del 0,4% dels tres primers mesos de l'any. Estats Units també registra una caiguda del PIB del 0,3%, passant del 0,8% al 0,3% actual. El Japó ha baixat del 0,7% al 0,4%, mentre que a França ha caigut del 0,3% al 0,2%. Pel que fa a Itàlia, l'economia s'ha encallat aquest segon trimestre després de crèixer un 0,1% en els tres primers mesos. En el cas d'Espanya, el creixement del PIB es situa al 0,5% després del 0,7% del primer trimestre. En comparació amb el segon trimestre de 2018, el creixement del PIB de l'OCDE es va alentir al 1,6% des del 1,7% del trimestre precedent, mentre que entre les majors economies de l'organització, els EUA va registrar el major ritme d'expansió, amb un 2,3%, igual que a Espanya.



L'Ibex-35 tanca amb guanys

D'altra banda, l'índex de borsa de referència espanyol, l'Ibex-35, va tancar la sessió d'ahir amb 8.679,2 punts, una pujada de 0,34% i va tancar la majoria dels seus valors en positiu. Ence (+3,13%), Telefónica (+1,98%) i Indra (+1,25%) van liderar el creixement.