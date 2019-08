Les agències de viatges demanen la fi del recurs que fa perillar l'Imserso

El president de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV), Rafael Gallego, va indicar ahir que des de l'entitat sol·liciten al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) que resolgui «com més aviat possible» el recurs presentat per Mundosenior per les adjudicacions dels lots dels viatges de l'Imserso perquè la situació està produint «preocupació i alarma social» entre els pensionistes espanyols.

Segons va detallar, «hi ha moltes persones pendents d'aquesta situació», que afecta tant a pensionistes (gairebé un milió de persones grans beneficiàries) com als treballadors que depenen d'aquest programa per mantenir el seu contracte tot i la temporalitat i «a la resta de la societat», sobretot a les illes, a més d'empresaris, autònoms o companyies aèries. El recurs que va presentar ahir Mundosenior es basa en l'exclusió de la seva oferta en l'adjudicació de lot 1 (costes peninsulars) per un error de forma, mentre que Mundiplan té fins al 13 de setembre per presentar al·legacions a l'adjudicació dels lots 2 ( illes) i 3 (turisme d'interior).

Aquest recurs obre el període d'al·legacions que paralitza el procés i pot retardar la venda dels viatges de l'Imserso, que hauria de començar al setembre.