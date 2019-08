La pensió mitjana dels gironins creix un 4% i se situa al voltant dels 913 euros

La pensió mitjana dels gironins ha crescut un 4% i se situa concretament als 912,6 euros. Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, els subsidis que reben els gironins són els que més han pujat de Catalunya aquest mes (juntament amb Lleida) si ho comparem amb l'1 d'agost de l'any passat.

Actualment a la província de Girona hi ha 158.776 pensionistes, un 0,9% més dels que hi havia l'estiu passat. Aquests reben de mitjana 912 euros provinents de diferents prestacions: jubilació, viudetat, incapacitat permanent, orfandat, etc.

Tot i la crescuda del 4% respecte a l'any passat, aquests 912,6 euros segueixen estant per sota de la mitjana espanyola, concretament un 8%. A data 1 d'agost, el subsidi mitjà a escala estatal ha arribat als 992 euros. En el cas concret de la jubilació (que atrau el gruix de subsidis amb més de 100.000 prestacions a Girona), el valor mitjà gironí està en 1.030 euros en front dels 1.139 estatals.

Comparant-ho amb el valor de la pensió durant el mes de juliol, a Girona la pensió ha pujat amb prou feines un euro de mitjana, passant així de 911 a 912 euros.

El nombre de pensions a Catalunya es va situar l'1 d'agost en 1.737.262, fet que suposa un 1% més que durant el mateix mes de l'any anterior, mentre que la pensió mitjana en aquesta comunitat va ser de 1.028,8 euros, amb un creixement interanual del 3,7%.

En el conjunt d'Espanya, la nòmina mensual de les pensions contributives de la Seguretat Social va arribar 9.681,51 milions d'euros el passat 1 d'agost, fet que suposa un creixement interanual del 5,03%, va informar el ministeri en un comunicat.

La despesa de la Seguretat social en pensions s'ha elevat aquest agost a fins a la xifra rècord de 9.681 milions, fet que suposa un 5% més que en el mateix mes de 2018, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

La major part dels 9.681.000 d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions a l'agost va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.894.000 d'euros (un augment del 5,2%), seguides de les pensions de viudetat, a les quals es van dedicar 1.684,6 milions d'euros (+ 5,1%).

Al pagament de les pensions d'incapacitat permanent es van destinar a l'agost 939.300.000 d'euros (+3,3%), les d'orfandat van suposar 138.300.000 d'euros (+3,4%) i les pensions a favor de familiars van totalitzar 24,6 milions d'euros (+6,2%). El nombre de pensions va avançar a l'agost un 1,2% respecte al mateix mes de 2018, fins a 9.756.142 pensions, nou rècord del sistema.

Tot i que la taxa de creixement interanual del nombre de pensions no és de les més altes dins en la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 43 mesos consecutius de creixements superiors a l'1%.

Del total de pensions, més de la meitat, 6.048.718, van ser pensions de jubilació, amb un repunt del 1,8% respecte a agost de 2018, mentre que 2.362.694 eren pensions de viudetat (+ 0,1%), 960.052 d'incapacitat permanent (+ 0,7%), 341.942 d'orfandat (+0,2%), i 42.736 a favor de familiars (+ 2,2%).