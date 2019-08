Philip Morris i Altria negocien la fusió per crear un gegant del tabac

Philip Morris International (PMI) va confirmar aquest dimarts converses amb Altria Group per dur a terme una «fusió d'iguals», una operació de la qual adverteix que no està tancada i que dependrà de l'aprovació final de les directives i accionistes de les dues companyies, així com dels reguladors.

Així ho va anunciar en un comunicat Philip Morris International, l'empresa tabaquera més gran del món, que ven marques emblemàtiques com Marlboro en més de 180 països, i que opera amb independència sota el paraigua del grup Altria, una gran multinacional que a més comercialitza productes de alimentació, i la fusió, de tirar endavant, crearia una gran marca amb una capitalització de més de 200.000 milions de dòlars.

PMI està en converses amb Altria Group que fa a aquesta possible fusió de tots els valors de les dues companyies, però «no es pot garantir que es produeixi cap acord o transacció a partir d'aquestes discussions», va alertar a la nota la multinacional tabaquera. «A més, no es pot garantir que si s'arriba a un acord, es completarà una transacció. Qualsevol transacció estaria subjecta a l'aprovació de directives, accionistes i reguladors», va afegir en el comunicat.