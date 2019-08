Els espanyols conserven pessetes per valor de 1.614 milions d'euros

Els espanyols conservaven al mes de juliol 1.614 milions d'euros de l'antiga moneda nacional sense canviar, la mateixa quantitat que al juny, el que equival a 268.547.000 de pessetes, segons les últimes dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya. Tot i que han passat més de 16 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven a tancament de juliol 136.769.000 de pessetes en bitllets (822 milions d'euros) i 131.777.000 de pessetes en monedes (792 milions d'euros en monedes), les mateixes xifres que al juny. En l'últim any, des de juliol de 2018, els espanyols han canviat 1.331 milions de pessetes en bitllets (8 milions d'euros en bitllets) i 332 milions de pessetes en monedes (2 milions d'euros).



Període de convivència

El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència per a ambdues monedes, des de l'1 de gener de 2002, quan va començar a circular l'euro a la butxaca dels espanyols, fins al 31 de març del mateix any, i, des de llavors i fins al següent 30 de juny, va establir un període de canvi de les monedes i dels bitllets en pessetes a les oficines bancàries.

A partir de l'1 de juliol d'aquest any, els espanyols han d'acudir al Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa nacional.

El banc emissor va estimar que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro mai seria lliurat al Banc d'Espanya pel seu canvi perquè romandria en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme, o per deteriorament, pèrdua o sortida del país a les butxaques dels turistes.

El Banc d'Espanya deixarà de canviar pessetes a euros de forma definitiva al 31 de desembre de 2020, per tant, encara hi ha més d'un any per retornar els 268.547.000 de l'antiga moneda nacional i aconseguir els 1.614 milions d'euros que valen avui.