Nissan augmenta un 126% la producció de la seva furgoneta elèctrica a Barcelona

La fàbrica de Nissan a Barcelona ha incrementat fins al juliol un 126% la producció del model elèctric de la furgoneta NV200 respecte al mateix període del 2018 en superar les 7.000 unitats, una activitat que l'ha portat a augmentar la capacitat de la seva planta de bateries.

La planta ubicada a la Zona Franca de Barcelona ha reprès aquesta setmana l'activitat després de la parada de les vacances i ha augmentat el ritme de producció d'aquesta furgoneta, fins a arribar a les 79 unitats diàries. En un comunicat, Nissan va apuntar que ja ha fabricat durant els primers set mesos de l'any més de 7.000 furgonetes i-NV200, fet que suposa 1.000 més que les acoblades en tot 2018. Per poder fer front a aquesta activitat, l'automobilística ha augmentat la capacitat de la planta de bateries, ubicada al mateix complex de la Zona Franca, cosa que permetrà incrementar un 50% la seva capacitat d'acoblar bateries després de Nadal. Aquesta major capacitat per acoblar bateries «obre noves oportunitats per a creixements de la producció en el futur», segons l'automobilística.

De moment, la marca nipona preveu introduir un tercer torn productiu a la planta de bateries al setembre, i convocarà diversos dissabtes de treball del setembre al desembre.