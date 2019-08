Una nova estratègia del sector turístic aconsegueix ocupacions del 90% a l'agost

Els hotels de la Costa Brava han tancat un agost amb una mitjana d'ocupació del 90%. El sector ho valora positivament i diu que s'han complert les "expectatives". Segons dades recopilades per la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, els establiments del litoral de l'Alt Empordà han tingut un 86% d'ocupació, un 91% a la zona de la Costa Brava Centre i fins al 93% a la Costa Brava Sud.

A la resta de territori gironí l'ocupació ha estat més baixa com és habitual en aquesta època. A Girona i rodalies ha estat del 87% mentre que a la Selva ha estat d'un 74% i a la Garrotxa, un 79%. Pel que fa al pirineu gironí, els establiments del Ripollès s'han quedat al 73% i a la Cerdanya han arribat al 82% de l'ocupació.

Són dades recollides per la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona procedents dels agremiats de les onze associacions membres de l'entitat. El sector considera que durant l'agost s'han complert les "expectatives". No obstant, destaquen que alguns establiments de la Costa Brava Sud situats en municipis com Lloret de Mar i Blanes han arribat a aquests nivells d'ocupació gràcies a les ofertes d'última hora. Una estratègia que utilitzen altres comunitats autònomes, com ara Balears i Canàries, on també hi ha una capacitat hotelera elevada.

Pel que fa a l'ocupació de setembre, el sector preveu que es concentri sobretot durant la primera quinzena, seguint la tendència de l'any passat. Mentre que a Girona i rodalies s'espera que sigui més alta durant la segona quinzena.En el cas del litoral gironí, on s'espera un major nombre de reserves és a la Costa Brava Centre i la del Sud, podent arribar al 75% i 80% d'ocupació respectivament, mentre que a l'Alt Empordà es preveu que sigui del 60%.

A la ciutat de Girona i rodalies es preveu una ocupació de fins als 70%. A l'interior de la comarca de la Selva i a la Garrotxa, confien poder fregar el 60% mentre al Ripollès i la Cerdanya preveuen situar-se en un 55% d'ocupació.



El perfil del turista

Les parelles de mitjana edat i jubilades seran el perfil més habitual de visitants que pernoctaran aquest setembre a la demarcació. La majoria seran catalanes, franceses i de la resta de l'estat espanyol. I en menor nombre també s'espera que s'allotgin turistes del Regne Unit i Rússia (sobretot a la Costa Brava Sud), Alemanya i Holanda. Com és habitual, la mitjana d'estades serà diferent en funció de la zona. Així, a les zones costaneres la mitjana oscil·larà entre 4 i 5 dies, i en canvi a Girona ciutat, a les zones d'interior i de muntanya, serà entre 2 i 3 dies.