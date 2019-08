Previsió que el PIB d'Alemanya retrocedeixi un 0,2% el tercer trimestre

L'economia d'Alemanya, la més gran d'Europa, no aconseguirà esquivar la recessió tècnica i registrarà una contracció del PIB del 0,2% en el tercer trimestre, després que l'activitat retrocedís un 0,1% entre abril i juny, segons les previsions de l'Institut de Recerca Econòmica d'Alemanya (DIW).

«En el tercer trimestre en curs, és probable que l'activitat torni a disminuir en un 0,2%. Per tant, l'economia alemanya estaria en una recessió tècnica», anticipa el prestigiós institut alemany.

La debilitat de la demanda procedent d'importants mercats per als productes alemanys, sobretot la Unió Europea, està fent pressió sobre la indústria alemanya, molt dependent de les exportacions, mentre que l'economia domèstica manté la seva robustesa, ja que la creació d'ocupació no es s'ha aturat, tot i que s'ha debilitat.

D'aquesta manera, tot i que les llars són cada vegada més prudents, la despesa de consum privat probablement seguirà creixent.



Indústria en crisi

«La indústria està en crisi i lenta, però segurament, incloent proveïdors de serveis», va declarar l'economista en cap de DIW, Claus Michelsen. Així mateix, l'expert en l'economia alemanya Simon Junker considera que l'imminent Brexit ja està arrossegant països com Alemanya, que estan estretament lligats al Regne Unit, «a una espiral descendent», però per sobre de tot, són les disputes comercials dels EUA i casos com Itàlia, els que podrien plantejar nous problemes a l'eurozona. «Tot això és verí per a l'economia alemanya», afegeix Junker.



Contracció del 0,1%

L'Oficina Federal d'Estadística d'Alemanya (Destatis) ha confirmat aquest dimarts que l'economia alemanya va registrar en el segon trimestre de 2019 una contracció del 0,1%, després del creixement del 0,4% dels tres primers mesos de l'any, fet que deixa a la «locomotora europea» a la vora de la recessió tècnica com a conseqüència de la forta caiguda de les exportacions.

De confirmar-se la contracció del PIB germànic entre els mesos de juliol i setembre, Alemanya entraria en recessió tècnica, quan s'encadenen dos trimestres consecutius de caiguda de l'activitat, per primera vegada en sis anys, després que l'economia d'Alemanya patís una contracció del 0,4% en el quart trimestre del 2012 i del 0,5% en els tres primers mesos de l'any 2013.