La UE diu que prohibir la venda de cotxes de combustió no s'ajusta a la llei

La comissària de la Unió Europea d'Indústria i Mercat Interior, Elzbieta Bienkowska, va assegurar que una prohibició completa de la matriculació de vehicles nous amb motors de gasolina i dièsel per part dels Estats membre «no és compatible» amb la legislació comunitària.

En una carta en resposta a una pregunta feta pel Parlament danès (Folketinget), Bienkowska subratlla que els Estats membre tenen la possibilitat de restringir l'accés dels cotxes amb motors de combustió als centres urbans, com a part dels seus esforços per millorar la qualitat de l'aire."Sota l'actual normativa d'homologació de la Unió, una prohibició completa de la comercialització, importació i matriculació de cotxes nous de gasolina i dièsel en un Estat membre no és compatible amb la llei de la Unió Europea (UE)", destaca la comissària en la missiva recollida per Europa Press.

Bienkowska respon, d'aquesta manera, a la pregunta del Folketinget sobre sota quines condicions podria ser compatible amb l'actual legislació comunitària la introducció d'un veto a la comercialització de cotxes de combustió a Dinamarca.