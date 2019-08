La CE ha imposat 30.000 milions d'euros en multes de competència des de 1990

La Comissió Europea ha obert 870 expedients sancionadors pel dret europeu de competència des de 1990, imposant multes totals per valor de 30.000 milions d'euros, pràcticament a 1.000 milions per any, segons un informe de la Comissió Europea analitzat per Navas & Cusí.

En el període 2015-2019 s'han obert 137 expedients de càrtel i les sancions s'han elevat a 8.276.000 d'euros. «La tasca de la Comissió Europea és consistent en el temps tant en nombre d'expedients com en les xifres de les sancions. La conclusió és que Brussel·les ha assumit amb serietat el seu rol de vetllar per una veritable competència en el mercat, evitant els abusos i els càrtels», afirma el soci-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.

Pel que fa als sectors afectats són pràcticament tots. La major sanció va recaure sobre el càrtel de fabricants de camions amb multes de 3.807.000 d'euros, seguida pels fabricants de televisions i ordinadors, amb una multa de 1.409 milions d'euros. El càrtel de l'Euribor es va emportar una multa de 1.310 milions d'euros i del Forex de 1.068 milions.