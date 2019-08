França, el principal destí dels cotxes fabricats a Espanya

França es va convertir el 2018, per segon any consecutiu, en la principal destinació exportador dels vehicles fabricats a les plantes espanyoles, en rebre 437.095 vehicles l'any passat, un 19% del total de les exportacions. Segons les dades de l'Informe Anual 2018 de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), les 17 factories instal·lades a Espanya van exportar 2.304.000 de vehicles a altres països durant l'any passat, gairebé un 82% sobre el total de 2, 81 milions d'unitats fabricades.

Les factories espanyoles van exportar durant l'exercici 2018 un total d'1,87 milions de turismes a altres països, un 0,3% més, així com 409.327 vehicles comercials, un 1,4% menys, i 22.006 vehicles industrials, un 38,7 % menys.

Alemanya es va situar després de França al tancament de l'exercici passat com a segon destí exportador dels cotxes nacionals per segon any consecutiu, després de perdre la primera posició el 2017.

Les dades de la patronal Anfac indiquen que Alemanya va importar 421.496 vehicles espanyols el passat exercici, un 18,3% sobre el total d'exportacions, per davant del Regne Unit, amb 287.422 unitats, un 12,5%, d'Itàlia, amb 241.333 unitats (10,5%), i de Bèlgica, amb 92.016 unitats (4%). Turquia, amb 71.226 unitats (3,1%), va ser el 2018 el primer país fora de la Unió Europea per volum d'exportacions de vehicles fabricats a Espanya, per davant dels Estats Units, amb 31.407 unitats, un 1,4% del total , i d'Algèria, amb 29.228 unitats, un 1,3% del total.

Europa va ser, amb diferència, la principal destinació dels cotxes fabricats a Espanya durant l'any passat, amb 2,1 milions d'unitats, un 91,15% del total, mentre a Amèrica es van enviar 97.979 vehicles, un 4,25% del total.

Per la seva banda, les exportacions espanyoles de vehicles a l'Àsia van sumar un total de 24.087 unitats al tancament de 2018, concentrant un 1,05% de la xifra conjunta.