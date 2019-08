Sis de cada deu estrangers atesos per CCOO a Catalunya treballen sense contracte

El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya ha atès durant el primer semestre de l'any a un total de 6.504 persones, el 63,2% de les quals treballa de forma irregular, un 2% més que durant el mateix període del 2018.

Així ho va explicar el director del CITE, Carles Bertran, durant la presentació de la memòria del centre, en la qual va detallar que les persones que treballen sense autorització o ho fan sense contracte laboral han incrementat lleugerament a causa de l'augment de nouvinguts i a una bossa permanent de persones que no aconsegueixen regularitzar la seva situació. Segons CCOO, la majoria dels immigrants que treballa irregularment són dones (un 40,6%) que es dediquen a les tasques de la llar (un 70%).

«El perfil de les persones ateses pel CITE és el d'una dona llatinoamericana sense papers que treballa en cases, cosa que posa de manifest un plus de vulnerabilitat i precarietat pel sector desregulat i la situació de no tenir documentació», va alertar Bertran.

Per això, va continuar, «cal reformar la llei d'estrangeria per facilitar que les persones surtin de la irregularitat perquè la segregació legal comporta segregació laboral i social». Per sectors, el comerç (30,6%) i l'hostaleria (33%) són els altres dos que més donen feina a dones estrangeres de forma irregular, mentre que la construcció (72%) i l'agricultura (53%) són les àrees on més treballen homes sense papers o contracte. Així mateix, del total de persones ateses pel CITE, un 54,4% no treballa davant el 45,6% que sí que ho fa i un 60,9% tampoc no té autorització legal de residència.

Sobre el país d'origen, la majoria d'immigrants ve del Marroc (15,5%), Colòmbia (9,5%), Hondures (7,2%), Veneçuela (7,2%) i Bolívia (5,2%), però mentre que els procedents del Magrib són sobretot homes, en el cas dels països llatinoamericans les immigrants són especialment dones.



Al voltant de 12.000 persones

Tal com va assegurar Bertran, aquesta dinàmica ha fet augmentar fins al 60% el percentatge de dones estrangeres que visiten el CITE, el qual espera atendre fins a final d'any al voltant de 12.000 persones, unes 600 més que al llarg de 2018.

A més, va afegir, els últims anys ha canviat la raó per emigrar a Espanya i ara «pesen molt més els motius d'expulsió dels països d'origen, com la inestabilitat política i econòmica de Veneçuela o la violència estructural d'Hondures», així com les dificultats per entrar als Estats Units.

D'altra banda, la majoria de persones que accedeixen al CITE tenen entre 32 i 51 anys, arriben recomanades o derivades pels serveis socials o per algun ajuntament i busquen assessoria sobre arrelament social (20,5%), regularització administrativa (17%), renovació del permís de treball (9%) o reagrupament familiar (8%).