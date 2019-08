Anunci d'actuacions immediates pels afectats de l'incendi de l'Ebre

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha tranquil·litzat els pagesos i alcaldes afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre amb l'anunci de l'inici imminent, aquest dilluns, dels treballs de restauració forestal.

Les actuacions suposaran una inversió de 2,2 milions d'euros que se sumaran als 3,5 milions més previstos en la construcció d'infraestructures de prevenció d'incendi. Així ho ha transmès Jordà en diverses reunions mantingudes aquest divendres al matí a l'Ajuntament de Flix.

La Generalitat, que descarta ja d'entrada la concessió d'ajuts directes, habilitarà també una línia de crèdit de 5 milions d'euros per als afectats a través de l'Institut Català de Finances (ICF), assumint el cost dels 800.000 euros d'interessos. Els alcaldes i, especialment, la majoria dels pagesos afectats han valorat positivament la iniciativa del Govern i ja han desconvocat, de moment, els pròxims talls de protesta de la C-12.

La trobada entre Jordà i els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi ha arribat després diversos talls setmanals de la C-12 a l'alçada de Flix per reivindicar ajuts per l'incendi, així com una marxa lenta que va anar fins a la seu del Departament a Barcelona i que va generar crítiques perquè la consellera no hi era i no va poder rebre els afectats.