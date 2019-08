La implantació de cada robot industrial suposa la pèrdua de dos llocs de treball

La implantació de robots industrials suposa la pèrdua de gairebé dos llocs de treball (1,6) per cada nou robot, segons l'estudi How Robots Change the World, realitzat per Oxford Economics i recollit per UGT. Segons l'estudi, el ritme de destrucció a Europa es multiplicarà per quatre en la propera dècada, passant de la destrucció de 400.000 llocs de treball el 2016 a 2 milions el 2030.

L'informe traça la trajectòria de l'ocupació al sector industrial des de l'any 2000, confirmant que aquesta tendència a la substitució de persones per màquines ha destruït 400.000 llocs de treball nets a Europa. Les xifres són preocupants per a Espanya en el mateix període analitzat, ja que el sector industrial ha passat de 3,11 milions de treballadors el 2002 a 2,58 milions el 2016.

L'informe insisteix que les conseqüències d'aquesta destrucció neta d'ocupació seran més profundes i duradores en aquelles zones i països que tinguin un mercat laboral que sigui més inestable i precari.

Pel que fa al trasllat dels treballadors a altres sectors de l'economia, l'estudi alerta que aquests treballadors desplaçats intentaran buscar feina a sectors amb un gran impacte d'automatització de tasques, circumstància que portarà a una inestabilitat laboral molt perjudicial.



Les propostes de l'UGT

Davant d'aquestes conclusions de l'estudi d'Oxford Economics, el sindicat UGT proposa una bateria d'accions a curt, mitjà i llarg termini que passen per mesures de protecció de l'ocupació mitjançant la formació contínua i la reforma educativa, així com mesures de redistribució de les rendes i repartiment de la productivitat, que genera aquesta discontinuïtat tecnològica.

En tot cas, l'esmentat estudi assenyala que la precarietat del mercat de treball i l'absència de plans de formació adequats generen una situació que abocarà els treballadors a la vulnerabilitat econòmica.