No només els estudiants comparteixen pis

Els estudiants actualment només representen el 10% del mercat del lloguer d'habitacions a Espanya, ja que aquest està dominat per persones al voltant dels 30 anys, segons va explicar el cofundador i director d'Estratègia de la aplicació mòbil de pisos compartits Badi, Álvaro Córdoba. «Les persones que busquen compartir pis ja no són estudiants, sinó professionals que no volen gastar tant en habitatge, sinó en oci», va assegurar.

Córdoba és el fundador juntament amb altres dos amics de l'aplicació mòbil per trobar pisos compartits anomenada Badi, que gestiona sol·licituds de recerca de pisos i propietaris, però el fet diferencial és que «tenim en compte el perfil de les persones que busquen habitació». A Badi hi ha diverses predileccions a omplir abans de trobar habitació més enllà del clàssic sexe i edat, i té més en compte les aficions, referències i fins i tot «una mena de carta motivacional obligatòria en la qual expliques per què vols ocupar aquesta habitació», i a través d'un algoritme et recomana un company de pis, amb el qual pots posar-te en comú a través d'un xat intern.

La idea va néixer quan el també fundador i director executiu Carlos Pierre (cosí d'Óscar Pierre, cofundador de Glovo) «estava buscant pis a Barcelona i es va adonar que els preus estaven pels núvols i que no existia una plataforma que tingués en compte els perfils de les persones per buscar habitació».

«Inicialment se'ns comparava amb Tinder», va detallar Córdoba, «perquè el sistema de selecció era semblant, ja que s'interactuava amb les fotos dels pisos per decidir si t'agradaven o no», similar a la popular xarxa social, «però a dia d'avui és molt més professional». En aquest sentit, els números de l'aplicació mostren que hi ha una «rotació mitjana de sis mesos i una ocupació del 95%, i on més del 60% dels usuaris són gent de la pròpia ciutat que busca pis, encara que també hi ha gent de Berlín, Londres o Roma», va explicar.

«Tenim una ocupació del 95% dels pisos que gestionem, traiem 1.250 habitacions al dia i cadascuna d'elles rep 100 sol·licituds de gent interessada», i a més els usuaris de l'aplicació «romanen 32 dies de mínim en una habitació, per això no ens podem comparar amb serveis com els d'Airbnb».

«No tenim competidors en el nínxol de lloguer d'habitacions», va assegurar Córdoba, que va afegir que actualment la companyia «no està centrada en la facturació, sinó en el creixement», i compten amb finançament dels EUA, Luxemburg i Alemanya.

«Hi ha un problema de lloguer perquè hi ha molta demanda que no troba solució en la seva recerca», i aquest problema «es pot solucionar alliberant demanda, per això estem intentant convèncer el sector que el lloguer d'habitacions existeix i que té una rendibilitat del 40% més que el lloguer tradicional i el de vacances».

Hi ha dues tendències que han portat a aquesta situació, va raonar el fundador de l'aplicació mòbil. D'una banda, el major nombre de persones que volen viure a les ciutats, ja que «segons un informe de l'ONU el 55% de la població mundial ja viu a les ciutats i d'aquí a 20 anys aquest percentatge passarà al 66%».

I a més, a això cal «sumar-li una nova generació que prefereix el lloguer abans que la propietat, que prefereix gastar el pressupost disponible en oci i llibertat i no en l'habitatge», per això «el centre de la ciutat és limitat i o reestructurem de forma eficient l'habitatge que tenim o comencem a construir tot en vertical». «Nosaltres posem gent en contacte, no hem inventat un mercat nou, sinó una eina nova, que fa que l'experiència de canviar de pis sigui menys traumàtica», va resumir.

Segons un informe publicat per Fotocasa, el 2018 el preu mitjà a Espanya per a un lloguer d'habitació era de 325 euros al mes, un 2,3% més que l'any anterior, quan aquesta mitjana era de 318 euros; però amb preus que arriben als 508 euros a Barcelona, 429 a Madrid, 377 a Palma de Mallorca o 358 a Bilbao. Aquest preu a l'alça anualment ha portat al fet que el mercat ja no sigui només d'estudiants, com van assegurar no només el cofundador de Badi, sinó també l'informe «Perfil de les persones que comparteixen habitatge», en què s'assegura que l'edat mitjana per compartir pis a Espanya és de 29 anys. Segons l'informe, la majoria de la gent que comparteix pis, un 45% del total, té edats compreses entre 25 i 34 anys; mentre que el 36% es troba entre els 18 i els 24, l'11% se situa entre 35 i 44 anys i un altre 6% està entre els 44 i 55 anys.