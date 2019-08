què és el «roll-up merger»?

Roll-up merger, també anomenat roll up o rollup, es refereix a un tipus d'operació corporativa en la qual una entitat compra un seguit de petites empreses d'un mateix mercat i les fusiona. Això crea una empresa més gran, més ben situada per gaudir d'economies d'escala. És una tècnica molt utilitzada per empreses i fons de capital risc per eliminar la competència ferotge a mercats altament fragmentats.

Els roll-ups són part del procés de consolidació que passa quan un sector madura. Les empreses fusionades tenen la capacitat d'oferir més i millors serveis que les empreses petites per separat. La unió també els permet cobrir àrees geogràfiques més extenses i, per tant, gaudir d'avantatges competitius i eficiències d'escala, implícites en tenir una mida més gran. Les empreses més grans solen estar valorades a múltiples més alts pel mercat, per això als fons de capital risc els resulta rendible comprar, fusionar i després vendre l'empresa consolidada.

Quan es porta a terme un roll-up normalment els propietaris de les empreses individuals absorbides o fusionades reben diners i accions de la nova empresa a canvi de la seva participació en l'empresa absorbida. Les empreses després passen a formar part del nou conglomerat.

Molts dels avantatges que s'obtenen amb un roll-up deriven dels avantatges competitius que tenen les empreses grans davant de les petites. Un clar exemple és el poder de marca i la seva inversió en publicitat: un gran pot realitzar campanyes publicitàries a un menor cost per unitat de venda. La mida també comporta avantatges menys evidents però importants, com l'accés al millor talent.

No obstant això, realitzar i tenir èxit amb un roll-up no sempre és fàcil. Ser més gran també implica riscos. Combinar empreses diverses amb diferents formes de fer les coses pot resultar una tasca complicada. Els roll-ups amb èxit solen produir-se a sectors altament fragmentats on no hi ha una empresa dominant, i són portats a terme per directius amb una clara visió de com crear valor. En canvi, en els casos en què un sector és dominat per una empresa, un roll-up pot ser utilitzat per la resta d'empreses del sector per unir forces i competir en igualtat de condicions.