Toni Pons dona espardenyes per celebrar el cinquantenari de la UE Osor

La prestigiosa marca d'espardenyes amb seu a Girona i orígens a Osor Toni Pons, amb motiu de la celebració del Cinquantenari de la UE Osor, va fer entrega d'unes espardenyes exclusives d'edició limitada amb els colors blanc-i-vermell de l'equip i l'escut de l'entitat gravat a tots els futbolistes i antics jugadors que van assistir al dinar de germanor per l'esmentada efemèride. L'empresa sempre ha mantingut els seus vincles amb la localitat de la comarca de la Selva on es va crear, i la donació d'aquestes espardenyes per col·laborar amb el Cinquantenari del club de futbol de la ciutat ho demostra. Paral·lelament, Toni Pons inverteix part dels seus beneficis en diversos programes socials, així com ha creat un taller d'instegació social i col·labora amb un programa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.