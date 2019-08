Un de cada tres espanyols es planteja canviar de lloc de treball en els propers mesos

El 33% dels espanyols es planteja canviar de feina en els propers mesos, segons un estudi realitzat per Infojobs que també mostra els motius que porten els ciutadans a voler fer-ho, així com les perspectives de contractació de les empreses. Per gèneres, són les dones les que manifesten major intenció de canvi, ja que el 37% d'elles afirma voler tenir una nova feina a curt termini, mentre que, entre els homes, aquesta xifra baixa fins el 29,5%.

De la mateixa manera, també hi ha una relació directa entre edat i canvi, ja que quan més gran és la persona, menor és la intenció de canviar de feina. Concretament, el 57% dels enquestats menors de 24 anys assegura voler canviar de lloc de treball a curt termini, mentre que només el 15% dels espanyols majors de 55 anys es planteja un canvi en els propers mesos.

Pel que fa al nivell laboral, es repeteix el mateix patró que amb l'edat, ja que a major nivell, menor és la propensió al canvi. El 35,5% dels empleats vol tenir una nova feina en els propers mesos, mentre que només un 20% dels directius tenen intenció de canviar de feina.

Analitzant les raons que porten els espanyols a voler canviar de feina, les dades d'InfoJobs confirmen que el principal motiu és el salari. El desig de tenir uns ingressos més elevats és la causa que resulta més triada entre tots els col·lectius, sense diferència de sexe o edat, amb un 74% de mencions.

D'altra banda, poder compaginar la vida personal i professional (53%), tenir un millor horari (50%), treballar en un projecte que motivi més (42%) i seguir aprenent (39,5%) són els següents motius que donen els espanyols quan se'ls pregunta per què volen canviar de feina.

Per als més joves (entre 16 i 24 anys), les prioritats passen per treballar en un projecte que els motivi, per al 48% dels enquestats; així com poder seguir aprenent, per al 44%. Per als empleats d'edats intermèdies, de 25 a 34 anys, allò important és tenir un bon horari.



Perspectives de contractació

Sobre les perspectives de contractació, les previsions de les empreses són positives. El 30% de les mateixes tenia previst augmentar les seves contractacions al llarg d'aquest any i el 38% preveu incrementar les seves plantilles l'any 2020.

A la banda oposada, només un 9% de les empreses preveuen reduir les contractacions l'any 2020, i la perspectiva més estesa, en el 53% de les empreses, és que es mantinguin els actuals nivells de contractació.