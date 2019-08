Unió de Pagesos crida a la participació a la vaga dels viticultors pels baixos preus del raïm

El sindicat Unió de Pagesos ha fet una crida perquè els viticultors del Penedès segueixin de forma massiva la vaga convocada el pròxim 5 de setembre contra els baixos preus que les principals empreses cavistes volen pagar pel preu del raïm. Amb el lema «Preus justos per al raïm i el vi. Per la pagesia i el territori», a més de no collir raïm durant tot el dia i bloquejar els accessos dels cellers, s'ha convocat una tractorada que sortirà del cementiri de Sant Sadurní d'Anoia a les 10 del matí i que es traslladarà a diferents empreses i institucions.

En un comunicat, el sindicat agrari ha recordat que amb els 30 cèntims de mitjana que volen pagar els grans cellers pel quilo de raïm no es cobreixen ni els costos de producció, i que per això cal mobilitzar-se. De fet, estimen en 40 cèntims els costos de producció mínims d'un quilo de raïm base per a cava. «En cap cas es pot assumir un preu inferior, ja que el raïm i el vi base s'utilitzen per obtenir vi de qualitat protegit per una denominació d'origen», defensen. «A més, cal tenir en compte que els elaboradors de cava no revertiran aquesta davallada en el preu de l'ampolla per al consumidor», afegeixen.



Assegurar el futur del sector

També s'apel·la directament als socis de les cooperatives que no venen directament el raïm a les grans empreses però que també pateixen la reducció dels preus de vi base. «De moment, la retallada s'ha anunciat en el preu de compra del raïm, però cal tenir en compte quin serà el preu que les empreses pagaran als viticultors pel vi base. Per això, Unió de Pagesos també crida a l'aturada als pagesos socis de cooperatives, ja que la retallada afectarà a tots», declaren.

A la Denominació d'Origen Cava hi ha inscrits més de 6.200 viticultors de tot l'Estat, la majoria a Catalunya, i compta amb un total de 36.000 hectàrees de vinya, que suposen aproximadament un 65% de la superfície total de la conreada a Catalunya. En aquest sentit, el sindicat reclama uns preus adequats del raïm i del vi per assegurar el futur del sector i de l'agricultura al territori.