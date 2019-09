La constitució d'hipoteques creix un 15% durant el primer semestre

El mercat immobiliari de les comarques gironines torna a donar símptomes de recuperació. Aquest cop amb la constitució d'habitatges. Durant el primer semestre d'aquest any -de gener a juny- s'han formalitzat 3.392 contractes hipotecaris, la qual cosa significa un creixement del 15 per cent més respecte al mateix periode de l'any passat. La contractació d'hipoteques continua disparada a les comarques gironines i evidencia que s'ha tornat a reactivar de forma important la compravenda d'habitatges.

Ja al passat més de maig les xifres confirmaven aquesta tendència a l'alça. El mes de maig el nombre de contractes hipotecaris es va incrementar un 25 per cent, el doble que el mateix període del 2018, quan es van començar a notar aquests símptomes de recuperació en el mercat immobiliari.

Durant aquest primer semestre de l'any el mes que s'han formalitzat més constitucions va ser el juny passat, precisament amb 744 hipoteques. I el que menys, el mes de març, amb 472. Aquests registres s'han confirmat igualment a en l'àmbit català i l'estatal, tot i que només amb les dades de juny a la mà els contractes hipotecaris han patit un lleuger retrocés en aquests àmbits territorials.

Els catalans van formalitzar 4.836 hipoteques el mes de juny, un 1,4% menys que el mateix mes de l'any passat, quan van ser 4.903, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el camp mensual, la caiguda en les hipoteques amb l'entrada en vigor de la nova normativa sobre crèdit immobiliari aquell mes ha estat més pronunciada, del 20% en comparació amb el mes de maig, quan es van formalitzar 6.402 compravendes d'habitatge. A l'estat espanyol, les hipoteques al juny van disminuir un 2,5% respecte al 2018 i un 14,3% en comparació amb el maig, i es van situar en les 29.900.

El capital prestat a Catalunya va arribar als 691.846.000 d'euros, un 22,9% menys que al maig i un 2% per sota del que es va prestar el mateix mes del 2018.

Al conjunt d'Espanya, la xifra arriba als 5.492,805 milions d'euros, amb la hipoteca mitjana en els 140.080 euros.

Per demarcacions, al juny es van constituir 3.509 hipoteques sobre habitatges a Barcelona, amb un import total de 558.896.000 euros. A Lleida, 155 per un valor global de 13.023.000 euros, i a Tarragona es van formalitzar 608 hipoteques al juny, per una quantitat total de 49.655.000 euros.

Que el mercat de l'habitatge confirma aquesta tendència a l'alça ho certifica igualment la compravenda d'habitatges. Segons les últimes dades disponibles facilitades per l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les comarques de Girona van ser durant el passat mes de juny l'unica demarcació on la compravenda de pisos ha augmentat en comparació amb fa un any, concretament un 2,3%, però en canvi la variació intermensual ha estat del 25,5%. Es van vendre 830 habitatges, dels quals 100 eren nous i 730, de segona mà, a més de 795 de lliures i 35 de protecció oficial. A l'Estat, les comunitats que presenten un major increment anual van ser l'Aragó (3,7%), Galícia (2,4) i La Rioja (0,4%), mentre que les més baixes corresponen al País Basc (-13,1%), les Illes Balears (-12,4%) i Extremadura (-9,2%).