Comença la guerra comercial a través d'aranzels entre els Estats Units i la Xina

El viceprimer ministre xinès, Liu He, va apostar per unes negociacions «tranquil·les».

La Xina va posar en marxa els aranzels d'entre el 5 i el 10% a productes nord-americans valorats en 68.243 milions d'euros, l'últim capítol d'una guerra comercial que enfronta Pequín i Washington. Els Estats Units també van posar en marxa aranzels del 15% a importacions xineses per valor de 101.910 milions d'euros. No obstant això, i amb la intenció d'intentar d'aconseguir un acord que satisfaci les dues parts, la televisió estatal CGTN va assenyalar que els equips negociadors de les dues potències preveuen reunir-se a principis d'aquest mes als Estats Units.

En tot cas, el Ministeri de Comerç de la Xina va lamentar que la nova ronda de gravàmens aranzelaris per part dels Estats Units -que també van entrar en vigor ahir- no siguin el millor ambient per a unes negociacions comercials.

Per la seva banda, el viceprimer ministre xinès i líder de la delegació negociadora del país asiàtic, Liu He, va assenyalar que s'oposa «fermament a una intensificació de la guerra comercial» entre els dos països i que en tot cas prefereix que les negociacions siguin «tranquil·les».

El passat 24 d'agost, el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que elevaria del 10% al 15% els aranzels a una part substancial de les importacions xineses, en represàlia pels gravàmens sobre béns dels Estats Units que han estat imposats per Pequín.

Amb la seva guerra comercial, Trump s'ha fixat l'objetiu d'equilibrar l'intercanvi comercial entre els dos països, àmpliament favorable a la Xina, però fins ara i malgrat la imposició d'aranzels ha tingut poc o nul resultat. De la mateixa forma, el president nord-americà s'ha queixat en repetides ocasions de la situació de l'intercanvi comercial també amb la Unió Europea. Trump va expressar en la darrera cimera del G-7 celebrada a la localitat francesa de Biarritz la seva intenció de resoldre aquests assumptes mitjançant la negociació.