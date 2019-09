El judici per la sortida a borsa de Bankia arriba a la seva recta final

L'Audiència Nacional reprèn avui el judici per la sortida a borsa de Bankia en la que serà una de les seves últimes sessions, jornada que començarà amb l'informe d'Anticorrupció després que la fiscal Carmen Launa ampliés les seves conclusions i afegís un presumpte delicte de falsedat comptable. Aquesta modificació podria complicar el futur no només de l'expresident de l'entitat Rodrigo Rato -per al qual ara demana vuit anys i mig de presó- i de la resta d'antics gestors, sinó també d'una altra desena d'exconsellers de les comissions d'auditoria als quals eximia inicialment i que s'enfronten a entre dos anys i mig i un any de presó commutable per multa.

Així ho va comunicar la fiscal a la secció quarta de la sala penal el passat 22 de juliol, quan va lliurar a les parts la seva acusació final, segons la qual Rato, a qui així mateix atribueix un delicte d'estafa a inversors, «en tot moment» va comandar la sortida a borsa de Bankia. Per a Anticorrupció, «abans fins i tot de sol·licitar l'autorització al Banc d'Espanya, no diguem ja d'obtenir la seva aprovació, Rato i el seu equip havien anunciat l'operació, havien iniciat una imponent campanya publicitària i van començar la segona segregació per sortir al mercat amb una estructura de doble banc».