Els sindicats denuncien Ryanair a la Guàrdia Civil

USO Ryanair ha presentat aquest dilluns a la Guàrdia Civil una denúncia contra l'aerolínia de baix cost per vulnerar el dret de vaga reprogramant un vol amb origen a Girona. Segons el sindicat, el vol havia de sortir de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar el diumenge a les 18.15 de la tarda en direcció a East Midlands i, posteriorment, fer el trajecte de tornada. El sindicat exposa que la companyia no va trobar tripulants de cabina per operar el vol amb origen Girona arran de la vaga. Per això, exposen que per evitar cancel·lar-lo van retardar el vol de sortida perquè, així, el vol des d'East Midlands arribés primer a Girona amb tripulació de cabina a bord des d'Anglaterra i després pogués operar l'altre enllaç, encara que suposés anar amb retard.