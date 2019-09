UGT atribueix la tradicional pujada de l'atur a l'agost al frau en la contractació

El sindicat UGT va assegurar que el mes d'agost és sempre «dolent» en termes de destrucció d'ocupació i, en conseqüència, d'augment de l'atur (i previsiblement també ho serà aquest any) per raons estacionals i una situació de frau generalitzat en la contractació. Des de 2001, la xifra mitjana d'ocupats a l'agost ha descendit en una quantia «molt important», en 145.834 afiliats de mitjana, mentre l'atur ha pujat en una mitjana de 39.639 persones, excepte el 2013, en què va descendir en 31.

L'agost és un dels dos únics mesos de l'any en què l'ocupació cau sempre, juntament amb el gener, i, en el cas de l'atur, entre els quatre amb pitjor comportament de cada exercici, al costat de gener, octubre i novembre.

El problema a Espanya és que l'estacionalitat de l'activitat determina «unes exagerades fluctuacions» en l'ocupació i l'atur, perquè no es cobreixen aquests llocs de treball amb els contractes adequats, sinó que hi ha una situació de frau generalitzat, va apuntar UGT en un comunicat.

Segons la seva opinió, s'utilitzen en molts casos contractes de caràcter temporal, que es rescindeixen en aquestes dates de baixa activitat, en lloc de mantenir contractes indefinits o fixos discontinus com determinaria la llei per la naturalesa del lloc de treball. Va afegir que aquesta és una de les raons per les que «Espanya manté nivells de temporalitat i rotació laboral anòmalament elevats».

El sector de l'educació sol ser una de les activitats on més es redueix l'ocupació i augmenta l'atur en els mesos estivals. En els últims cinc anys, aquest sector ha perdut entre 180.000 i 231.000 llocs de treball cada any en els mesos que van de juny a agost i, en aquest últim, de 50.000 a 61.000.

Altres sectors són la construcció (22.562 llocs de treball perduts); indústria manufacturera (25.858); serveis per a l'ocupació (26.746); serveis socials sense allotjament (4.433), i activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (14.512).

Segons l'opinió d'UGT, aquestes pèrdues d'ocupació «no són, en la majoria dels casos, justificables per causes productives, perquè molts d'aquests treballadors, als quals se'ls rescindeix el seu contracte a l'agost, haurien de tenir contractes indefinits i, en conseqüència, no haurien d'engrossir les llistes de l'atur en aquest mes».

El fet de tenir un mes de vacances (o de baixa activitat empresarial) no respon a situacions d'estacionalitat de l'activitat. En realitat, aquests treballadors tenen una feina permanent, estructural, i que, per tant, hauria de cobrir-se amb un contracte indefinit.