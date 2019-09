L'empresariat reclama impulsar l'aeroport amb "alternatives" a Ryanair

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) reclama impulsar l'aeroport de Girona buscant "alternatives" a Ryanair i reclama al govern espanyol i a la Generalitat que tirin endavant el baixador de l'AVE per fer la infraestructura "més atractiva". El vicepresident de la FOEG, Miquel Gotanegra, ha fet aquestes declaracions després que aquest dilluns la companyia irlandesa confirmés al departament de Territori i Sostenibilitat la seva intenció de tancar la base de Vilobí d'Onyar. Gotanegra creu que cal "aprendre la lliçó" perquè "durant molts anys hem tingut un aeroport amb pràcticament un sol proveïdor de vols". D'altra banda, diu que la connexió amb l'alta velocitat no només seria bona per a Catalunya sinó també "per al sud de França".

Els màxims dirigents de Ryanair van confirmar ahir al secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, la seva intenció de tancar diverses bases a Europa, entre elles la que la companyia té a Vilobí d'Onyar.

La notícia va saltar la setmana passada però a la trobada, l'aerolínia va ratificar-la, tot i que està previst que la decisió "definitiva" es prengui en les properes setmanes. Ryanair atribueix la mesura a un "mercat a la baixa a nivell europeu" i al retard en el lliurament de nous avions, a banda de la baixa rendibilitat d'alguns aeroports –entre ells, el de Girona- a l'hivern.

Gavín va assegurar després de la reunió que esperen trobar alguna solució per "minimitzar l'impacte". I així també ho espera el sector empresarial gironí. El vicepresident de la FOEG diu que la situació actual ha de servir per "aprendre la lliçó". "Durant molts anys hem tingut un aeroport amb pràcticament un sol proveïdor de vols", afirma.



"Cal rellançar-lo"

Per això, afegeix, cal que el sector públic i privat treballin plegats per buscar "alternatives" a la companyia irlandesa, "encara que de moment no sapiguem què passarà, si es perdran vols o no". "Cal rellançar l'aeroport perquè és una infraestructura molt important per a les comarques gironines", insisteix.

Entre les necessitats que el sector empresarial reivindica, hi ha el baixador de l'AVE. Segons Gotanegra, aquesta infraestructura "que convertiria el de Girona en el primer de l'estat a estar connectat amb l'alta velocitat", el faria encara més "atractiu". "Està molt ben situat i si es connectés amb l'AVE no només seria atractiu per a Catalunya sinó també per al sud de França. Només estaria a 30 minuts de Sants", assegura. Per això, reclama al govern espanyol i a la Generalitat que ho tirin endavant.



Una "mala notícia"

Des de la Cambra de Comerç de Girona ja van qualificar la decisió de "molt mala notícia" i van augurar que l'activitat econòmica baixarà, tot i que esperen que no es perdin les rutes que la companyia hi té. El president de la institució, Jaume Fàbrega, també va instar a construir el baixador per aconseguir que la terminal de Girona es converteixi en "la quarta pista del Prat".



Reunió amb la direcció de la terminal

Amb l'objectiu d'abordar aquesta situació, el Grup d'Impuls per Girona (GiG), que aplega les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, les patronals FOEG i Pimec, i el Fòrum Carlemany, té prevista una reunió aquest dijous amb la direcció de l'aeroport per "saber totes les possibilitats que té i treballar de manera intensa per rellançar-lo".