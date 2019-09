Els sindicats atribueixen la crescuda a «l'abús» en la contractació temporal

En dos comunicats, els sindicats CCOO i UGT denuncien que el mercat de treball continua sent precari en produir-se un «abús» de la contractació temporal en detriment de la indefinida.

En aquest sentit, UGT va advertir que gairebé la meitat de l'increment de l'atur a l'agost procedeix de col·lectius de l'àmbit de l'educació, activitats d'investigació i de l'administració pública, en els quals les empreses «acomiaden els seus treballadors per estalviar-se els salaris aquest mes i després els tornen a contractar al setembre». Tots dos sindicats van reclamar de nou la derogació de la reforma laboral per combatre la precarietat. Per la seva banda, la Generalitat va atribuir l'increment del nombre d'aturats en el conjunt d'Espanya a la incertesa pel Brexit i la desacceleració de l'economia alemanya, a més de l'existència d'un Govern en funcions a Madrid.



«Incerteses econòmiques»

Després de conèixer les dades de l'atur registrat a l'agost a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va destacar que l'augment de la desocupació és conseqüència «de les incerteses econòmiques i polítiques externes i internes» i va alertar de l'impacte que podrien tenir unes noves eleccions generals.

En concret, es va referir a la desacceleració econòmica d'Alemanya, al Brexit i a un Govern en funcions a Espanya com a factors «que impacten en les decisions de les empreses en la creació de llocs de treball i la reducció de l'atur».

«L'existència d'un Govern en funcions a Madrid no és el millor escenari per donar certeses a l'economia», va subratllar en declaracions als mitjans. Davant la situació actual, Ginesta va proposar la presa de mesures «des de la concertació social per trobar respostes» i crear ocupació en el territori. En aquest sentit, també va augurar que «l'última part de l'any pot generar moltes dificultats en el mercat laboral» i poden aparèixer inconvenients per generar llocs de feina a Catalunya.



Pimec

La patronal Pimec també va destacar, en un comunicat, que «la inseguretat que genera el fet de no tenir Govern no ajuda a millorar la situació en relació amb l'evolució de l'atur». No obstant això, Pimec va veure positivament la reducció interanual (en què disminueixen els desocupats en agricultura (un 10,7% menys), en la construcció (un 7,1% menys), en indústria (un 4,1% menys) i en serveis (un 1,5% menys) i l'increment de l'afiliació any rere any.