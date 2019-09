La gironina AB-Biotics vol sortir de borsa després de l'OPA de Kaneka

El consell d'administració d'AB-Biotics ha convocat una junta general extraordinària per al proper 4 d'octubre a la Borsa de Barcelona per aprovar la proposta d'exclusió de negociació de la totalitat de les accions en el mercat alternatiu borsari (MAB). Aquesta convocatòria es dona després de la finalització amb èxit de l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) llançada per Kaneka Europe sobre el 60,24% de la societat que encara no posseïa i que finalment va acceptar el 44,1% del percentatge al qual anava dirigida. En cas que l'exclusió sigui aprovada, Kaneka deixarà una ordre oberta durant un mes perquè els accionistes que ho considerin adquireixin accions. El preu d'adquisició per part de Kaneka serà de 5 euros per acció, en línia amb el preu que apunta un informe elaborat per Crowe i de l'informe que va elaborar EY al juliol per valorar el preu de l'acció tenint en compte diversos factors i informacions. Aquest preu també coincideix amb el de l'OPA voluntària que va llançar Kaneka de 5 euros per títol. D'aquesta manera, AB-Biotics, que va sortir a borsa el 2010 a un preu de 2,53 euros per acció, deixarà de cotitzar nou anys després amb una revaloració de gairebé el 100%. Després de l'operació de l'adquisició, Kaneka s'ha fet amb un 26,6% de la societat, fet que suposa un desemborsament de 16,7 milions d'euros. D'aquesta manera, la firma japonesa ha passat a controlar ara el 66,3% del grup.

AB-Biotics va ser fundada a Girona el 2004 per Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert. Les seves principals àrees comercials són els probiòtics i la medicina de precisió. També investiga, desenvolupa i distribueix les seves pròpies solucions biotecnològiques. El 2010 va sortir a borsa.