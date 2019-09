Denuncien que Ryanair fa treballar com a serveis mínims tota la plantilla de Girona

Els sindicats denuncien que Ryanair fa treballar com a serveis mínims tota la plantilla de tripulants de cabina de l'aeroport de Girona en la tercera jornada de vaga. "Desgraciadament estem treballant el 120% de la plantilla, cosa que és totalment il·legal", ha afirmat la portaveu d'USO Lidia Arasanz que detalla que en un "dia normal" hi hauria una sola persona de guàrdia a Vilobí d'Onyar "esperant per si hi ha alguna baixa i ha de sortir a operar algun vol" però aquest divendres l'aerolínia n'ha activat tretze.

Per això, han demanat una inspecció de treball per constatar que la companyia està vulnerant el dret a vaga dels treballadors. Els sindicats també adverteixen que Ryanair està fent anar empleats a Dublín per investigar-los per, suposadament, incomplir serveis mínims: "Intenten amenaçar-nos".

"Avui, a Girona, desgraciadament estem treballant el 120%", ha afirmat Arasanz que denuncia que Ryanair ha enviat cartes de serveis mínims a tots els empleats obligant-los a treballar, encara que sigui estant de guàrdia, durant la tercera jornada de vaga convocada contra el tancament de la base de Girona. Segons ha afegit la portaveu del Sitcpla, Alexandra Sais, els sindicats han recomanat als treballadors que vagin a la feina perquè, sinó, es podrien enfrontar a un "acomiadament directe".

Aquesta situació, que els sindicats qualifiquen de "totalment il·legal", ha provocat que els sindicats alertessin la inspecció de treball perquè vagin aquest divendres a l'aeroport i comprovin que Ryanair està vulnerant el dret a vaga. Segons detallen, Foment va fixar uns serveis mínims que consideren "abusius" però després és l'aerolínia qui s'encarrega de gestionar la plantilla per assegurar que es compleixen. Els sindicats adverteixen que tampoc es van complir les dues jornades anteriors de vaga però que aquest divendres la vulneració de la vaga és "flagrant".

USO i Sitcpla detallen que, en una jornada normal, hi hauria només un treballador físicament a l'aeroport per si calgués cobrir alguna baixa de tripulació de cabina i se'l necessités per operar algun vol. Asseguren que aquest divendres a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar n'hi havia tretze. "És una situació que no s'havia vist mai", critica Arasanz que reclama a les administracions que moguin fitxa i garanteixin que es respecten els drets dels treballadors.

Aquest divendres no s'ha cancel·lat cap vol dels previstos a l'aeroport de Girona i tots han sortit amb normalitat. Segons els sindicats, el manteniment de l'activitat també demostra que no es compleixen els serveis mínims dictats per Foment.

"Entre els serveis mínims abusius i que l'empresa està enviant cartes a tots els treballadors i no deixa un sol empleat de tota la base de Girona sense treballar, no s'està respectant el nostre dret a vaga", ha advertit Sanz. A més, els sindicats també denuncien que Ryanair està "amenaçant" alguns treballadors perquè els convoca a Dublín per investigar-los per, suposadament, incomplir els serveis mínims.

De la base de Girona, una treballadora va anar ahir a Dublín. Arasanz denuncia, a més, que és una representant sindical i considera que no és una "casualitat". Segons els sindicats, Ryanair busca que els empleats es desmobilitzin per "por". "Intenten amenaçar-nos però no ho aconseguiran, no tenim res a perdre perquè ja ens han dit que ens enviaran a tots al carrer, lluitarem fins al final perquè es compleixin els nostres drets", ha advertit la portaveu d'USO Ryanair.

Les portaveu reclamen a Aena, Estat i Generalitat que actuïn per evitar que se segueixen vulnerant els seus drets: "Les administracions han de fer un pas endavant sinó a nosaltres ens tallen les ales".