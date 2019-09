Espanya deixa d'ingressar 1.800 milions d'euros per fraus en l'IVA

Espanya va deixar d'ingressar 1.806 milions d'euros de l'IVA el 2017, fet que suposa un 2% dels 75.107.000 que havia d'haver recaptat en total per aquest concepte, segons un informe publicat ahir a la Comissió Europea. La xifra és un punt percentual inferior a la que es va deixar d'ingressar el 2016, quan es van perdre per frau 2.024 milions d'euros, un 3% dels 72.729.000 que les autoritats fiscals espanyoles haurien d'haver recaptat un any abans.

Espanya ha reduït l'anomenada «bretxa de l'IVA» en deu punts percentuals des de 2013, exercici en el qual ascendia a un 12% del total i es perdien més de 8.100 milions d'euros. Un any més tard es va reduir fins al 9% i el 2015 va caure al 4%. Per la seva banda, el conjunt de la Unió Europea va deixar de percebre 137.500 milions d'euros el 2017 per activitats fraudulentes en matèria d'IVA, una xifra que representa l'11,2% del total i 8.000 milions menys que un any abans. Es tracta del cinquè any de tendència a la baixa, però la Comissió Europea va assenyalar que la bretxa «continua sent molt elevada» i «torna a posar de relleu la necessitat d'una reforma global» de les normes d'IVA comunitàries i d'una major cooperació entre els estats membres per combatre el frau. No obstant això, hi ha grans diferències en la bretxa d'IVA dels diferents estats membres, que oscil·len entre el 0,6% registrat a Xipre i el 35,5% observat a Romania. Altres països amb alts percentatges són Grècia (34%), Lituània (25%), Itàlia (24%) o Eslovàquia (23%). A més de Xipre, van registrar nivells molt baixos Luxemburg i Suècia (1% cadascun d'ells), mentre que a Alemanya (10%), Portugal (10%) i el Regne Unit (11%) es van situar més a prop de la mitjana comunitària.