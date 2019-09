Puja un 5% el preu de l'habitatge de segona mà a Girona

El preu de l'habitatge de segona mà a Girona ha augmentat un 5% aquest agost respecte el mateix mes de l'any passat. Segons dades del portal immobiliari Fotocasa, actualment el preu mitjà de venda és de 1.943 euros el metre quadrat, una xifra lleugerament inferior a la del juliol però més alta que a l'estiu passat. En les quatre províncies baixa el preu en el mes d'agost en relació amb el juliol. La província que més baixa de preu és Lleida, amb -1,2%, seguida de Tarragona (-0,8%) i Barcelona (-0,8%).

L'informe de Fotocasa també mostra les diferències de preu que hi ha entre els diferents municipis de la província. Així, a localitats com Arbúcies, el preu per metre quadrat pot ser de 1.004 euros, mentre que a Tossa pot superar els 2.400 euros i a Calonge, els 2.700. A Girona capital el preu és de 2.391 euros el metre quadrat, un valor que ha augmentat un 13% respecte l'any 2018.

«El mercat de l'habitatge s'està normalitzant, si bé és veritat que des de la segona meitat de l'any s'ha intensificat la desacceleració del creixement dels preus. Si l'arrencada de 2019 creixien a un ritme interanual del 8%, ara ho fan al 3% de mitjana, tot i que en determinades zones properes a les grans ciutats segueix creixent amb més força», explica Beatriz Toribio, directora d'Estudis de Fotocasa. Pel que fa al rànquing de comunitats autònomes amb el preu de l'habitatge de segona mà, Catalunya ocupa la quarta posició. A la part alta de la taula es troben Madrid i País Basc, amb els preus de 3.015 euros el metre quadrat, i 2.798 euros, respectivament. Catalunya va aconseguir el seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge al desembre de 2007 amb un valor de 3.864 euros. Des de llavors ha acumulat un descens d'un -36%.

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà baixa en 99 dels 174 municipis analitzats per Fotocasa. El descens més fort el registra Almacelles (Lleida), amb -6,5%, seguida de Banyoles (-5,8%) i Santa Perpètua de Mogoda (-5,8%). Per contra, l'augment més pronunciat l'experimenta Tordera (9,6%), seguida per Cervera (7,7%) i Sant Feliu de Llobregat (7,3%).