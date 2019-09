El deute de les famílies amb la banca va caure més de 7.300 milions d'euros al juliol

El deute bancari de les famílies i institucions sense ànim de lucre residents a Espanya (Isflsh) va caure al juliol un 1% respecte al mes anterior, amb una reducció de 7.318 milions d'euros, fins als 706.012 milions d'euros; mentre que el deute empresarial es va elevar un 0,4%, en incrementar-se en 4.052 milions d'euros i situar-se en 868.317 milions, segons les dades divulgades pel Banc d'Espanya.

D'aquesta manera, l'endeutament de les llars espanyoles es situa lleugerament per sota dels nivells de fa un any, ja que al juliol de l'any passat el deute arribava als 706.885 milions d'euros, igual que les empreses, que també han mantingut més o menys estable el seu deute a l'últim any, ja que en el mateix mes de 2018 registraven un deute de 886.671 milions.

De fet, en els últims mesos el deute de les llars espanyoles s'ha anat estabilitzant i fins i tot ha anat en general baixant fins situar-se en nivells previs a la crisi a causa de la reducció gradual dels préstecs contrets, a la caiguda dels tipus d'interès i l'abaratiment dels crèdits.

El descens del deute de les famílies en el setè mes de l'any es va deure principalment a la caiguda dels crèdits destinats al consum, que es van situar en 187.964 milions d'euros, el que representa un descens del 3,3% davant de les dades del mes de juny, però suposen un augment del 3,6% en relació amb l'import registrat en el mateix mes de l'exercici precedent.

Per la seva banda, els crèdits destinats a l'habitatge, que representen la major part del total, es van situar en 518.048 milions d'euros, 812 milions menys que al juny i un 1,4% inferior a l'import hipotecari que devien les famílies un any abans.

Tot i el descens de la inversió de les llars en habitatge durant els últims anys, l'import que les famílies destinen a la seva llar continua ocupant la major part del seu endeutament, ja que suposa més del 70% del mateix.

De la seva banda, les empreses van elevar el seu deute el passat mes de juliol, en incrementar-lo en 4.052 milions, fins als 868.317 milions d'euros, de manera que trenca la tendència de descensos registrada durant els dos mesos precedents.

L'augment del deute empresarial al juliol s'explica, fonamentalment, per l'alça dels préstecs d'entitats de crèdit i pels valors representatius de deute, mentre que els préstecs de l'exterior es redueixen lleugerament. Així, els crèdits d'entitats residents van augmentar fins als 483.337 milions, un 0,1% més a nivell mensual, però un 2,2% menys interanual; alhora que els valors representatius de deute es van elevar un 3,3%, fins als 118.240 milions, amb un augment interanual del 19%.

Finalment, els préstecs de l'exterior van disminuir en 293 milions nivell mensual, fins als 266.740 milions.