Dia fa marxa enrere i finalment no vendrà la marca de perfumeries Clarel

Dia ha fet marxa enrere i ha decidit apostar per la marca Clarel, amb prop de 1.300 empreses a Espanya i Portugal, que continuarà formant part de la companyia, segons va anunciar aquest grup. «Dia creu fermament en el potencial del sector del cuidat personal i del consum i en la possibilitat d'un canvi exitós per a Clarel», va ressaltar la firma controlada per LetterOne, societat de l'inversor rus Mikhail Fridman, amb gairebé el 70% de la cadena de supermercats. Així, Dia tindrà un Clarel d'una estructura que treballarà amb «total independència».