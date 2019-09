ERC critica al Congrés que s'ofereixin els mateixos preus del raïm que fa 20 anys

El grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha presentat aquest dijous una Proposició No de Llei (PNL) en què insta el Govern a limitar la superfície de vinya amb destinació a cava davant la caiguda del preu del raïm.

En el text de la PNL s'explica que el sector viu uns moments de «convulsió» davant la caiguda dels preus, amb tarifes de «fa 20 anys», que reben els productors i que fan «inviable» aquesta activitat. Entre les causes, s'al·lega l'augment de superfície de cultiu, que ha esdevingut en un augment de l'oferta que no és «absorbida». Segons les seves dades, l'autorització de noves plantacions i replantacions per part del Govern ha derivat en un increment de 6.000 hectàrees de cultiu, fins a aconseguir les 39.000.

«Les grans firmes del cava estan comprant a un preu 20/30% inferior a l'any anterior», assegura Esquerra en el seu PNL, tot i que alguns productors s'han «desmarcat d'aquesta guerra de preus».

El sector del cava és «estratègic» per a Catalunya, recorda aquest grup polític, de manera que per defensar el model agrari dels productors locals presentarà aquesta PNL a la Comissió d'Agricultura del Congrés per instar a la limitació de la superfície de vinya, «atenent absolutament» les recomanacions de la DO.

Detallen que aquestes recomanacions han estat avalades per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i per la Universitat de La Rioja.

Afegeixen altres peticions com modificar els terminis de les autoritzacions de noves vinyes i ampliar-lo al període de vuit anys i impulsar mesures de promoció.

Precisament aquest dijous uns 500 viticultors s'han manifestat a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) contra la retallada dels preus que els grans cellers de Catalunya volen pagar pel raïm durant aquesta campanya.

Sota el lema «Preus justos per al raïm i el vi base per al vi i el cava» les organitzacions convocants han cridat els agricultors a aturar les collites i no lliurar les comandes, en protesta per la baixada del 28% en el preu de el raïm i el vi base per produir cava i vi.