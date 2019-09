Formació a directius de seccions de crèdit de cooperatives agràries

L'Associació de Seccions de Crèdit i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa una formació d'alt nivell adreçada als equips directius del sector i impartida per experts amb prestigi reconegut en l'àmbit acadèmic i professional.

El curs s'ha dissenyat per professionalitzar la gestió de les seccions de crèdit, un objectiu que enllaça amb el nou marc legal que estableix la necessitat que el consell rector de la cooperativa nomeni un director general o gerent amb facultats específiques sobre aquesta secció.

El programa formatiu, amb una durada de 50 hores i articulat en 10 sessions, s'ha desdoblat per a les comarques lleidatanes i tarragonines amb la finalitat de facilitar l'assistència.

En total hi han participat uns 60 responsables d'equips directius de 47 seccions de crèdit -un 70% del sector. D'aquests, 18 són de cooperatives de Lleida i 29 de Tarragona. Està previst fer-ne una reedició per donar cobertura a tot el col·lectiu i complementar aquesta formació amb cursos de 20 hores per a membres de consell rector.

Els continguts del programa se centren en el marc legal i econòmic de funcionament de les seccions de crèdit i en aspectes específics de comptabilitat, inversions financeres i creditícies, cartera d'estalvi i anàlisi de balanços, entre d'altres.